Lũ quét tại Nepal, người dân sơ tán khẩn cấp

Ngày 11/10, người dân sinh sống dọc sông Budhi Gandaki ở khu vực miền trung Nepal đã sơ tán sau khi lũ quét cuốn trôi nhà cửa và nhiều công trình khác.

Sông Budhi Gandaki dâng cao do lũ tại khu vực miền trung Nepal, ngày 11/10/2026. Ảnh: AP

Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia đã tổ chức sơ tán người dân tại các ngôi làng bị ảnh hưởng, đồng thời cảnh báo người dân ở những khu vực khác di chuyển đến nơi an toàn và duy trì cảnh giác đến tối cùng ngày. Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Cơ quan này đang xác định nguyên nhân gây lũ quét trên sông Budhi Gandaki, một tuyến đường thủy quan trọng gần thủ đô Kathmandu, đổ vào sông Trishuli.

Các video trên mạng xã hội cho thấy nhiều ngôi nhà và lán trại bị dòng sông dâng cao cuốn trôi giữa những dãy núi. Hiện chưa rõ có bao nhiêu ngôi làng nhỏ trong khu vực miền núi bị ảnh hưởng. Cảnh báo của chính phủ đã khiến người dân tại Arughat, thị trấn ven sông nằm trên tuyến đường nối Kathmandu với các khu vực khác của Nepal, phải sơ tán.

Nepal vẫn đang khắc phục hậu quả trận lũ nghiêm trọng xảy ra hồi tháng 8 dọc biên giới miền núi của nước này với Trung Quốc, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích.

Trước đó, ngày 5/10, Văn phòng Thủ tướng Balendra Shah đưa ra quyết định dừng các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn những ngời mất tích sau trận lũ, chuyển trọng tâm sang phục hồi và tái thiết những khu vực bị tàn phá. Các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm khôi phục đường sá, cầu cống bị hư hại và cải thiện khả năng vận chuyển hàng cứu trợ đến những địa bàn hẻo lánh.

Chính phủ Nepal ước tính chi phí tái thiết sau thiên tai lên tới 4,77 tỷ USD. Gần 33.000 người bị ảnh hưởng, trong khi 7.500 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy.