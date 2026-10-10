Mạnh phong trào, vươn cao thành tích

Quảng Ninh có nền tảng phát triển thể thao từ sớm, cả về thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Qua đó đã góp phần hiện thực hóa chiến lược nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt và đóng góp vào thành tích chung của thể thao đất nước trên các sân chơi khu vực, thế giới.

Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", xây dựng nếp sống văn minh được triển khai rộng rãi đã giúp thể thao phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, từ thành thị đến nông thôn, từ cơ quan, trường học đến các khu công nghiệp, khu dân cư. Con số người tập luyện thể thao thường xuyên của Quảng Ninh qua thống kê đạt 42% đã cho thấy điều đó một cách rõ nét.

Quảng Ninh có sự phát triển cả về thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

Cũng theo thống kê thì hiện toàn thành phố có trên 1.300 CLB thể thao, trong đó có trên 900 CLB ngoài công lập. Các giải thể thao phong trào được tổ chức thường xuyên ở cơ sở với nguồn kinh phí chủ yếu do tư nhân, doanh nghiệp đóng góp và tài trợ. Điều này cho thấy sự chủ động, tự giác của người dân trong việc rèn luyện thể dục thể thao, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, trước tiên chính là hướng đến sự khỏe - đẹp cho mỗi người, thiết nghĩ đây là điều vô cùng quan trọng và cần thiết trong xã hội hiện đại ngày nay.

Cùng với sự phát triển của thể thao phong trào, thể thao thành tích cao của Quảng Ninh cũng có bước phát triển mạnh mẽ. Giai đoạn 2021-2025, thể thao Quảng Ninh đoạt 3.114 huy chương tại các giải quốc gia, 128 huy chương tại các giải quốc tế, có 420 vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống thể thao quốc gia.

Điều này có được từ sự đầu tư bài bản, có trọng điểm của địa phương về cơ sở vật chất công trình thể thao, trang thiết bị cho đào tạo, huấn luyện và tổ chức thi đấu. Cùng với đó là công tác đào tạo, huấn luyện cũng như những cơ chế chính sách khuyến khích thể dục thể thao thành tích cao phát triển.

Quan trọng, có đóng góp quyết định hơn cả chính là đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên. Đó là những người thầy rèn giũa, truyền lửa và sát cánh cùng vận động viên trên mỗi hành trình, từ sân tập đến những đấu trường rực lửa cạnh tranh. Đó là những lứa vận động viên ngày ngày kiên trì, bền bỉ luyện tập dưới nước hay trên những sàn tập, đường chạy xa hút mắt. Mỗi môn thể thao đều có sự đặc thù và vất vả riêng trong rèn luyện thể lực và nâng cao thành tích, từ đua thuyền, bơi lội, bắn cung, chơi cờ hay các môn võ thuật có tính đối kháng cao…

Thể thao thành tích cao không có chỗ cho sự dễ dãi, đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ trong một vài ngày hay vài tháng mà là sự cố gắng mỗi ngày với rất nhiều công sức, tâm huyết, trí tuệ. Chỉ có những giọt mồ hôi trên sân tập, những nỗ lực bền bỉ trên đấu trường mới góp phần làm nên chiến thắng, mang lại những tấm huy chương và niềm tự hào cho thể thao Quảng Ninh.