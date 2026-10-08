Quảng Ninh tổ chức “Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao” năm 2026

Sáng 10/10, tại Khu Liên hợp thể thao Quảng Ninh, phường Tuần Châu, sẽ diễn ra Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026, với sự tham gia dự kiến của khoảng 3.000 người.

Lễ phát động được tổ chức nhằm lan tỏa sâu rộng phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong nhân dân, vận động mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để duy trì tập luyện thường xuyên, qua đó nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Chương trình có tên gọi truyền thông thống nhất là “Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao”, với thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Đây cũng là hoạt động nhằm tạo khí thế, hiệu ứng tích cực đối với phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn.

Theo kế hoạch, từ 6h, các lực lượng sẽ tập kết, ổn định đội hình và tham gia chương trình biểu diễn lân, sư, rồng chào mừng. Từ 6h30 đến 7h15, chương trình kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương và thực hiện các nội dung của Lễ phát động theo chương trình thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau đó, các lực lượng thực hiện phát lệnh hưởng ứng và chuyển tiếp sang chương trình Tổng duyệt Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026.

Nhà thi đấu 5.000 chỗ, Khu Liên hợp thể thao Quảng Ninh (phường Tuần Châu) là nơi diễn ra Lễ phát động “Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao” năm 2026.

Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo thành phố, các sở, ngành, địa phương, đơn vị cùng các khối lực lượng như quân sự, công an, hải quân, y tế, giáo dục, công nhân ngành Than, thanh niên, phụ nữ, vận động viên thành tích cao, trọng tài và lực lượng đồng diễn nghệ thuật, thể thao. Trong đó, 54 xã, phường, đặc khu, mỗi đơn vị cử 21 người tham gia.

Việc tổ chức Lễ phát động gắn với tổng duyệt Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X nhằm sử dụng hiệu quả chung cơ sở vật chất, lực lượng và các điều kiện phục vụ chương trình, đồng thời tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng.