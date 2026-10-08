Khai mạc Giải Bóng chuyền hơi Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X

Sáng 8/10, tại Cung Thể thao, Khu Liên hợp Thể thao, phường Tuần Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải Bóng chuyền hơi trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026.

Giải thu hút 25 đoàn đến từ các xã, phường trên địa bàn, với các vận động viên tranh tài ở 2 nội dung Bóng chuyền hơi nam và Bóng chuyền hơi nữ.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Đây là môn thi đấu cuối cùng trong tổng số 18 môn của Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X. Giải nhằm đánh giá chất lượng phong trào tập luyện, thi đấu môn Bóng chuyền hơi tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn.

Bóng chuyền hơi là môn thi đấu cuối cùng trong tổng số 18 môn của Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X.

Thông qua giải, Ban Tổ chức có cơ sở đánh giá, tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt, triển vọng để bổ sung lực lượng, chuẩn bị tham gia các giải đấu cấp khu vực và quốc gia.

Giải cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nhất là trong lứa tuổi trung niên và cao tuổi.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào thi đấu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thi đấu quyết tâm, các vận động viên đã tạo nên những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Qua đó tiếp tục khẳng định sức phát triển của phong trào Bóng chuyền hơi tại các xã, phường trên địa bàn.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên tranh tài sôi nổi ở nội dung Bóng chuyền hơi nam.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung Bóng chuyền hơi nữ.

Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 8 đến 12/10. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến tổ chức vào sáng 12/10.