Những cách làm hay về dân chủ tại cơ sở

Thấm nhuần tư tưởng “Dân là gốc”, Quảng Ninh luôn chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện dân chủ ở cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần đưa tiếng nói, nguyện vọng của người dân vào giải quyết các công việc chung của địa phương.

Sân pickleball (khu phố 15, phường Quang Hanh) được cải tạo nhờ nguồn đóng góp trong nhân dân.

Tại khu phố 15, phường Quang Hanh, mô hình “Công khai dân chủ trong vận động nhân dân thu quỹ, phí và chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội” đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để người dân tham gia bàn bạc, giám sát các công việc chung. Với 645 hộ dân, 2.338 nhân khẩu, từ đầu năm đến nay, khu phố đã huy động trên 300 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để chỉnh trang đô thị, xây dựng các công trình cộng đồng và chăm lo an sinh xã hội.

Anh Phan Văn Tĩnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 15, cho biết: Như với sân pickleball, trước đây từng là một bãi tập kết rác, gây mất mỹ quan khu dân cư. Sau khi bàn bạc, thống nhất, người dân đã tự nguyện đóng góp 150 triệu đồng để cải tạo thành sân chơi thể thao khang trang. Từ một khu đất bỏ trống, đã trở thành điểm sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe của bà con mỗi ngày.

Từ những mô hình cụ thể, thiết thực, việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân đang ngày càng đi vào chiều sâu tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố. Tại phường Cao Xanh, Ủy ban MTTQ phường đã triển khai mô hình “Mặt trận chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tạo đồng thuận nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách ở cơ sở”.

Thông qua mô hình, đội ngũ cán bộ Mặt trận tại khu dân cư đã phát huy vai trò trong việc nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời phản ánh những kiến nghị của người dân. Qua đó, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống được trao đổi, bàn bạc ngay từ cơ sở, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai.

Hiệu quả của cách làm này được thể hiện rõ qua việc vận động nhân dân tham gia chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng giao thông. Tại các cuộc họp khu dân cư, chủ trương, quy mô và phương án thực hiện các công trình được thông tin công khai để người dân cùng bàn bạc, đóng góp ý kiến. Khi hiểu rõ mục đích, lợi ích của từng công trình, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tạo điều kiện mở rộng đường giao thông, cải thiện cảnh quan đô thị.

Tiêu biểu là hộ gia đình bà Nguyễn Thị Đào, khu Hà Khánh 2 (phường Cao Xanh). Để mở rộng tuyến đường nội khu, gia đình bà đã tự nguyện hiến hơn 30m² đất, với chiều dài khoảng 22m, rộng 1,7m. Phần đất được nhường lại giúp tuyến đường có thêm diện tích mở rộng, tạo thuận lợi cho việc đi lại của bà con.

Bà Nguyễn Thị Đào chia sẻ: Gia đình tôi quyết định hiến đất vì nghĩ đến cái chung. Đường mới khang trang, rộng rãi hơn thì cũng sẽ phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của mọi người trong khu phố.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Bãi Cháy tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ tháng 9.

Dân chủ ở cơ sở còn được phát huy trong lực lượng vũ trang, nơi yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương luôn gắn liền với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Tại phường Bãi Cháy, Ban Chỉ huy Quân sự phường triển khai mô hình “Phát huy dân chủ, kỷ cương, đoàn kết xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương”.

Hằng tháng, hội nghị đối thoại dân chủ là cơ hội để chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trao đổi, đóng góp ý kiến về công tác tổ chức, phương pháp huấn luyện cũng như những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ được giao. Những ý kiến, kiến nghị được lắng nghe, xem xét giải quyết, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự phường Bãi Cháy, cho biết: Hiện nay, Ban Chỉ huy Quân sự phường Bãi Cháy có 27 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 9 cán bộ chính quy. Trong điều kiện yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ngày càng cao, việc phát huy dân chủ được gắn chặt với duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và chấp hành kỷ luật. Ban Chỉ huy Quân sự phường chú trọng phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chỉ huy, đồng thời quan tâm nắm bắt tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn trong công tác.

Những mô hình, cách làm tại cơ sở cho thấy, khi dân chủ được thực hiện thực chất, công khai đi đôi với trách nhiệm, quyền lợi gắn với nghĩa vụ, sẽ khơi dậy được tinh thần chủ động, sáng tạo và sức mạnh của tập thể. Qua đó, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.