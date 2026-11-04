Tối 7/11 diễn ra Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than

Tối 7/11, tại Quảng trường 12/11 (phường Cẩm Phả, TP Quảng Ninh) sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt “90 năm - Hùng ca và Khát vọng”, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1.

Đồng chí Nguyễn Huy Nam, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc TKV, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than tại Quảng trường 12/11.

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, nhằm ôn lại chặng đường 90 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển của công nhân Vùng mỏ và ngành Than; tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây 90 năm, ngày 12/11/1936, cuộc Tổng bãi công của hơn 3 vạn công nhân Vùng mỏ giành thắng lợi, trở thành dấu mốc lịch sử, hun đúc nên truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”. Trải qua 90 năm, truyền thống ấy tiếp tục được gìn giữ, phát huy, trở thành sức mạnh tinh thần để các thế hệ thợ mỏ vượt qua khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng ngành Than ngày càng phát triển.

Lãnh đạo TKV kiểm tra phương án cấp điện, bảo đảm vận hành an toàn phục vụ Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc biệt “90 năm - Hùng ca và Khát vọng”, được dàn dựng công phu, tái hiện những dấu mốc hào hùng của phong trào công nhân Vùng mỏ, khắc họa hình ảnh người thợ mỏ kiên cường trong đấu tranh, cần cù, sáng tạo trong lao động.

Chương trình đồng thời tôn vinh truyền thống vẻ vang, phản ánh hành trình đổi mới, hiện đại hóa sản xuất và khát vọng phát triển bền vững của ngành Than trong thời kỳ mới. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Hoàng Tùng, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Phạm Quỳnh Anh, Phạm Anh Duy, Ngọc Ánh, nhóm OPlus và Rapper RAMC.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “90 năm - Hùng ca và Khát vọng” quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện. Theo kế hoạch, chương trình sơ duyệt diễn ra vào tối 4/11, tổng duyệt vào tối ngày 5/11 và chính thức diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 7/11/2026 tại Quảng trường 12/11, phường Cẩm Phả. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và tiếp sóng truyền hình trực tiếp trên VTV9, QTV.