Sôi động Giải Golf Quảng Ninh mở rộng 2026

Ngày 11/10, tại Sân golf FLC Hạ Long, Hội Golf Quảng Ninh tổ chức Giải Golf Quảng Ninh mở rộng năm 2026. Đây là hoạt động thể thao ý nghĩa chào mừng thành phố Quảng Ninh và kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026), thu hút sự tham gia của 144 golfer là các doanh nhân, người yêu thích bộ môn golf đến từ Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Giải Golf Quảng Ninh mở rộng 2026 tạo sức hút lớn với sự tham gia của 144 golfer.

Giải đấu quy tụ 144 golfer, thi đấu 18 hố theo thể thức tính Handicap ngày (System 36). Các vận động viên được chia thành 4 bảng đấu, gồm: Bảng A (Handicap 0 – 15), Bảng B (Handicap 16 – 21), Bảng C (Handicap 22 – 36) và Bảng Nữ (Handicap 0 – 36). Áp dụng Luật Golf 2023 do R&A Rules Ltd và Hiệp hội Golf Hoa Kỳ (USGA) ban hành kết hợp cùng Luật riêng của Sân golf FLC Hạ Long, giải đấu bảo đảm tính chuyên nghiệp, công bằng và cạnh tranh cao.

Đại diện Ban Tổ chức và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Giải Golf Quảng Ninh mở rộng 2026.

Bên cạnh giải Vô địch (Best Gross) và các giải Nhất, Nhì, Ba tại từng bảng đấu, Ban Tổ chức còn trao các giải kỹ thuật gồm: 5 giải Đánh bóng gần cờ nhất (Nearest to the Pin) tại các hố 5, 8, 12, 13, 16; giải Phát bóng xa nhất (Longest Drive) cho nam tại hố 4 và nữ tại hố 14.

Đặc biệt, giải đấu năm nay tạo sức hút lớn với cơ cấu giải thưởng “Hole in One” (HIO) giá trị cao đặt tại 4 hố Par 3, gồm cơ hội săn 4 xe ô tô: 01 xe Ford Territory tại hố 5; 01 xe VinFast VF3 kết hợp 01 xe VinFast VF5 tại hố 8; cùng 02 xe Ford Territory lần lượt tại hố 13 và hố 16.

Các golfer tranh tài trên mặt sân FLC Hạ Long.

Giải Golf Quảng Ninh mở rộng 2026 không chỉ là sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, gắn kết niềm đam mê của cộng đồng doanh nhân trong và ngoài tỉnh nhân dịp 13/10, mà còn là nhịp cầu giao lưu, kết nối cơ hội hợp tác kinh doanh. Đồng thời, sự kiện góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của du lịch Quảng Ninh nói chung và sản phẩm du lịch golf cao cấp nói riêng đến bạn bè, đối tác trong nước và quốc tế.