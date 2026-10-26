Thí sinh Quảng Ninh ghi dấu ấn bằng phong độ ổn định tại Liveshow 4 Vòng Chung kết Sao Mai 2026

Tại Liveshow 4 Vòng Chung kết Sao Mai 2026 với chủ đề “Những giai điệu bất hủ” diễn ra vào tối ngày 25/10, thí sinh đến từ Quảng Ninh Bùi Nguyễn Bảo Anh tiếp tục ghi dấu ấn bằng phong độ ổn định, giọng hát giàu cảm xúc.

Top 10 thí sinh xuất sắc nhất của Sao Mai 2026 trong vòng thi thứ 4. Ảnh: BTC cuộc thi.

Tại vòng thi này, Bùi Nguyễn Bảo Anh (SBD 016) là thí sinh mở màn đêm thi. Với cách thể hiện tự nhiên, giàu cảm xúc, nữ thí sinh cho thấy sự trưởng thành trong xử lý tác phẩm “Ngày em đến” của nhạc sĩ Từ Huy, đồng thời phát huy thế mạnh về giọng hát. Đánh giá về phần trình diễn, NSND Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, giám khảo Cuộc thi, nhận xét: Bảo Anh có cách thể hiện tốt, truyền cảm. Tuy nhiên, ông cho rằng nữ thí sinh cần tạo sự tương phản rõ nét hơn giữa các đoạn và bổ sung nội lực để tiết mục có thêm điểm nhấn.

Trong khi đó, NSND Mai Hoa dành lời khen cho giọng hát ổn định và độ chín trong cách thể hiện của Bảo Anh. Nữ giám khảo chia sẻ phần trình diễn khiến chị cũng muốn bước lên sân khấu hát cùng. Những nhận xét từ Hội đồng Giám khảo cho thấy Bảo Anh đang có nền tảng giọng hát và khả năng biểu đạt tương đối vững vàng. Việc tiếp tục hoàn thiện cách xử lý, tạo điểm nhấn và tăng tính tương phản sẽ giúp nữ thí sinh khẳng định rõ hơn dấu ấn cá nhân khi thể hiện những tác phẩm đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Thí sinh Bùi Nguyễn Bảo Anh hát tại Liveshow 4 Vòng Chung kết Sao Mai 2026. Ảnh: BTC cuộc thi.

Trước đó, Bảo Anh cùng với 11 giọng ca trẻ bước vào đêm thi loại trực tiếp thứ ba (Liveshow 3)với chủ đề “Tình ca”. Bùi Nguyễn Bảo Anh đã đem đến cho khán giả kết hợp liên khúc “Nếu điều đó xảy ra” và “Ngày nào đó”. Màn trình diễn đã giúp Bảo Anh là một trong 10 thí sinh xuất sắc nhất giành quyền bước vào vòng thi thứ tư.

Thí sinh Bùi Nguyễn Bảo Anh sinh năm 2006, đến từ phường Hạ Long, TP Quảng Ninh, là sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, từng giành giải Nhì Hội thi Giọng hát hay trên sóng PTTH Quảng Ninh năm 2025.

Hiện nay, top 10 Sao Mai 2026 tiếp tục nhận các lượt bình chọn của khán giả trên nền tảng VTVgo. Kết quả của Liveshow 4 vòng chung kết Sao Mai 2026 sẽ được VTV công bố sau đợt bình chọn của khán giả.