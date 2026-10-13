Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel Nga của Tổng thống Trump vấp phải phản đối từ nghị sĩ Mỹ

Thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin vấp phải sự chỉ trích của cả nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Những người phản đối cho rằng động thái này có nguy cơ cung cấp thêm nguồn tài chính cho Nga tiếp tục cuộc xung đột tại Ukraine, vi phạm các đạo luật hiện hành của Mỹ và khiến Washington xích lại gần Moskva hơn.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AP)

Phát biểu bên ngoài Nhà trắng ngày 12/10 (theo giờ địa phương), Tổng thống Trump khẳng định ông ủng hộ bất kỳ biện pháp nào có thể mang lại lợi ích cho nông dân và các chủ trang trại chăn nuôi Mỹ.

Khi được hỏi về những ý kiến chỉ trích từ các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đối với thỏa thuận với Nga, ông Trump cho rằng những người phản đối không thể thực sự nghiêm túc với quan điểm đó.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Nga và Ukraine đang thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến các cơ sở năng lượng.

Hiện chưa rõ thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin có thể giúp Mỹ tăng nguồn cung dầu diesel và hạ giá nhiên liệu như kỳ vọng của Nhà trắng hay không.

Các chuyên gia năng lượng nhận định việc nhập khẩu dầu diesel từ Nga khó có thể kéo giảm giá nhiên liệu tại Mỹ, do giá nhiên liệu vốn đã tăng mạnh chủ yếu do những gián đoạn nguồn cung liên quan đến cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Cuối tuần qua, một nhóm 6 thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng đã kêu gọi Tổng thống Trump thay đổi quyết định, nhấn mạnh Mỹ không nên cung cấp cho Tổng thống Putin một nguồn hỗ trợ tài chính.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump tiếp tục bảo vệ thỏa thuận, đồng thời quy trách nhiệm cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về tình trạng giá dầu diesel tăng cao tại Mỹ và cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine nên từ chức. Tổng thống Zelensky không có ý định thực hiện yêu cầu này.