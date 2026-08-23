Vận hành hệ thống bơm cưỡng bức chống ngập lụt tại khu vực Đèo Bụt

Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn phường Quang Hanh, lượng nước đổ về nhiều khiến khu vực km15 Đèo Bụt bị ngập úng cục bộ. Mực nước tại điểm ngập sâu nhất có thời điểm trên 1m, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn QL18, khu vực Hà Tu – Đèo Bụt.

Mực nước tại điểm ngập sâu nhất tại khu vực Đèo Bụt có thời điểm trên 1m, chiều 23/8.

Từ khoảng 12 giờ ngày 23/8, do lượng nước lớn, hệ thống thoát nước mặt không kịp tiêu thoát, khu vực dốc Đèo Bụt bắt đầu ngập. Ngay khi nắm tình hình, lãnh đạo phường Quang Hanh đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác phân luồng, cảnh báo giao thông và triển khai các giải pháp tiêu thoát nước.

Các phương tiện đều chọn phương án quay trở lại vì không thể lưu thông qua khu vực này.

Phường đã vận hành hệ thống bơm cưỡng bức chống ngập với công suất 18.000m³/giờ, đồng thời huy động thêm các máy bơm tạm thời để tăng khả năng tiêu thoát nước, nhằm xử lý nhanh tình trạng ngập úng tại khu vực.

Người dân hỗ trợ chủ phương tiện ra khỏi khu vực ngập lụt.

Chủ tịch UBND phường Quang Hanh Nguyễn Tiến Phong, cho biết: Ngay khi nhận được thông tin, phường đã lập tức vận hành hệ thống bơm cưỡng bức, đồng thời huy động thêm máy bơm để hỗ trợ tiêu thoát nước. Các cửa cống cũng được mở để tăng khả năng thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng khu vực ven đường, không để ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Phường Quang Hanh vận hành hệ thống bơm cưỡng bức để tiêu thoát nước.

Cùng với các giải pháp chống ngập, phường Quang Hanh cũng huy động máy móc, nhân lực nạo vét, khơi thông các tuyến mương, rãnh thoát nước; bố trí lực lượng cảnh báo, hướng dẫn người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Đồng thời, phường cũng chuẩn bị các phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh do mưa bão, bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến giao thông, đời sống trên địa bàn.