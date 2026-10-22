VĐV marathon hàng đầu thế giới Ruti Aga bị cấm thi đấu 6 năm vì doping

Vận động viên (VĐV) marathon người Ethiopia Ruti Aga, từng vô địch giải Tokyo Marathon, bị cấm thi đấu 6 năm sau khi cơ quan chống doping của điền kinh thế giới phát hiện cô sử dụng đơn thuốc giả để giải trình kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm. Án phạt được công bố ngày 22/10, gồm 2 năm vì sử dụng chất cấm và 4 năm vì hành vi can thiệp vào quy trình kiểm tra doping.

Vận động viên Ruti Aga của Ethiopia. Ảnh tư liệu: AP

Theo Đơn vị Liêm chính Điền kinh (AIU), Ruti Aga có kết quả xét nghiệm dương tính với methylprednisolone, một chất nằm trong danh mục cấm, sau khi giành chiến thắng tại một giải chạy bán marathon ở Trung Quốc hồi tháng 3/2026.

Nữ VĐV 32 tuổi giải trình rằng cô được một bác sĩ tại Ethiopia kê loại thuốc này để điều trị đau đầu gối. Tuy nhiên, quá trình điều tra của AIU xác định cơ sở y tế được ghi trên đơn thuốc không tồn tại, trong khi người ký đơn thực chất là một thành viên trong gia đình Aga và không phải bác sĩ có đăng ký hành nghề.

Sau khi bị cáo buộc sử dụng methylprednisolone và có hành vi can thiệp vào quy trình chống doping, Aga không phản hồi các cáo buộc của AIU. Vì vậy, án cấm thi đấu 6 năm được ban hành mà không cần tổ chức phiên điều trần.

Ruti Aga là một trong những chân chạy marathon hàng đầu thế giới. Cô từng vô địch Tokyo Marathon năm 2019 và nhiều lần giành vị trí trong nhóm ba VĐV dẫn đầu tại các giải marathon danh tiếng ở Berlin (Đức) và New York (Mỹ).