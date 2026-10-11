Eliud Kipchoge lập kỷ lục giải marathon Melbourne

Vận động viên Kenya Eliud Kipchoge, hai lần giành Huy chương Vàng Olympic, đã vô địch giải marathon Melbourne (Australia) ngày 11/10 với thành tích 2 giờ 9 phút 10 giây, nhanh hơn 2 giây so với kỷ lục cũ của giải.

Huyền thoại marathon Eliud Kipchoge. Ảnh: AP

Đây là chiến thắng đầu tiên của Kipchoge ở cự ly marathon kể từ giải Berlin hồi tháng 9/2023. Vận động viên 41 tuổi về đích với thành tích 2 giờ 9 phút 10 giây, phá kỷ lục giải đấu do đồng hương Kenya Timothy Kiplagat Ronoh thiết lập năm 2022 với thời gian 2 giờ 9 phút 12 giây. Trên đường chạy dài 42,2 km, Kipchoge vượt lên dẫn trước trong 10 km cuối. Đường đua có một đoạn đi qua trường đua Công thức 1 tại Albert Park và kết thúc bên trong sân vận động Melbourne Cricket Ground.

“Đường chạy thật tuyệt vời. Tôi rất thích thú khi thấy mọi người đứng dọc đường, cổ vũ và hô vang tên mình”, Kipchoge chia sẻ.

Ở nội dung nam, vận động viên Australia Thomas Do Canto về nhì với thành tích 2 giờ 10 phút 35 giây. Trong khi đó, Camille French (New Zealand) giành chiến thắng ở nội dung nữ với thời gian 2 giờ 28 phút 25 giây.

Giải marathon Melbourne là chặng thứ ba trong hành trình “World Tour” của Kipchoge, sau Nam Phi và Brazil. Năm 2025, anh công bố kế hoạch hoàn thành các cuộc đua marathon trên cả 7 châu lục, trong đó có Nam Cực, trong vòng 2 năm, nhằm gây quỹ cho các hoạt động xã hội mà anh ủng hộ.