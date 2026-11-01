Cảnh sát London bắt giữ 139 người liên quan đến tổ chức Palestine Action bị cấm

Cảnh sát London cho biết đã bắt giữ 139 người bên ngoài Đại sứ quán Mỹ hôm 31/10 vì bày tỏ sự ủng hộ đối với Palestine Action, tổ chức bị Chính phủ Anh liệt vào danh sách khủng bố. Lực lượng chức năng cho biết có thể còn thêm các trường hợp bị bắt giữ khi công tác xử lý tại hiện trường tiếp tục.

Những người biểu tình giương biểu ngữ ủng hộ tổ chức Palestine Action bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại London, Anh, ngày 31/10/2026. Ảnh: AP

Theo tổ chức Defend Our Juries, đơn vị đứng ra tổ chức hoạt động này, hơn 4.000 người đã bị bắt giữ kể từ tháng 7/2025 vì phản đối lệnh cấm Palestine Action.

Chính phủ Anh đưa Palestine Action vào danh sách các tổ chức khủng bố bị cấm từ năm 2025. Theo quy định, việc tham gia hoặc ủng hộ tổ chức này là hành vi phạm pháp, có thể bị phạt tù tới 14 năm.

Cùng ngày, tại Edinburgh, Scotland, cảnh sát không ghi nhận trường hợp bắt giữ nào liên quan đến hoạt động ủng hộ Palestine Action bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ. Tuy nhiên, cảnh sát Scotland cho biết đang điều tra những người mặc áo phông và sử dụng biểu ngữ thể hiện sự ủng hộ đối với tổ chức bị cấm này.

Các diễn biến trên xảy ra trước phiên kháng cáo dự kiến diễn ra ngày 4/11 tại Tòa án Tối cao Anh, nhằm xem xét việc xếp Palestine Action vào danh sách tổ chức khủng bố. Những người ủng hộ tổ chức cho rằng lệnh cấm quá hà khắc và vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Hồi tháng 8, Chính phủ Mỹ cũng thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Palestine Action, đồng thời xếp tổ chức này vào danh sách khủng bố.

Được thành lập năm 2020, Palestine Action đặt mục tiêu chấm dứt sự hỗ trợ quân sự của Anh dành cho Israel. Tổ chức này cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng đối với người Palestine, cáo buộc mà Israel kiên quyết bác bỏ. Palestine Action tuyên bố muốn ngăn chặn điều mà tổ chức gọi là hành vi diệt chủng bằng cách gây gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp bị cho là tiếp tay cho tổ hợp công nghiệp quân sự Israel.