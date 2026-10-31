Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu bị tấn công

Truyền thông nhà nước Iran ngày 31/10 đưa tin, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei đã kêu gọi phản ứng quân sự cứng rắn trước khả năng Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Một tên lửa của Iran được trưng bày dưới quốc kỳ nước này tại triển lãm quân sự ﻿ở Quảng trường Baharestan, Tehran, Iran. Ảnh: AP

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Khamenei tuyên bố rằng "mọi hình thức và cấp độ đe dọa" đều phải đối mặt với phản ứng ngay lập tức. Phát biểu tại cuộc gặp với các lực lượng quân đội, ông yêu cầu quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu để đối phó với các đối thủ, đồng thời cập nhật danh sách các mục tiêu của Mỹ và Israel mà lực lượng vũ trang Iran có thể nhắm tới.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về khả năng xung đột toàn diện bùng phát trở lại ngày càng gia tăng. Ông Mojtaba Khamenei trở thành Lãnh tụ tối cao Iran sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến hồi tháng 2, khiến cha ông cùng nhiều quan chức cấp cao khác thiệt mạng.

Các nước trong khu vực nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, các nhà lãnh đạo khu vực ngày 31/10 kêu gọi kiềm chế và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột mới.

Phát biểu tại diễn đàn an ninh ở Bahrain, Thứ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Waleed ElKhereiji cho biết, các nước trong khu vực mong muốn hòa bình được lập lại và đang nỗ lực ngăn chặn leo thang quân sự, tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng với Iran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cảnh báo vòng xung đột tiếp theo sẽ nguy hiểm và tàn khốc hơn, đồng thời có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho toàn khu vực.

Syria và Jordan thảo luận về an ninh biên giới

Cũng tại diễn đàn an ninh ở Bahrain, Ngoại trưởng Syria Assad al-Shibani cho biết an ninh biên giới là trách nhiệm chung của Syria và Jordan. Hai nước dự kiến tổ chức cuộc họp cấp cao vào tháng tới để thảo luận các biện pháp phối hợp.

Thông tin được đưa ra sau khi các cuộc không kích của Jordan trên lãnh thổ Syria làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng. Jordan cho biết, các cuộc không kích trong tuần trước đã khiến 20 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thiệt mạng, đồng thời thừa nhận có dân thường trong số các nạn nhân. Trong khi đó, chính quyền Syria thông báo 7 người thiệt mạng trong các cuộc không kích, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.