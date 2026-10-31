Người dân Oleshky được sơ tán trở về Ukraine sau lệnh ngừng bắn cục bộ

Những người dân được sơ tán khỏi thành phố Oleshky do Nga kiểm soát đã trở về vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát hôm 31/10, trong một chiến dịch giải cứu quy mô lớn được triển khai dưới sự bảo đảm của lệnh ngừng bắn có ý nghĩa quan trọng nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine cách đây 4 năm rưỡi.

Một quân nhân Ukraine ôm người thân sau khi gia đình ông được sơ tán khỏi thành phố Oleshky do Nga kiểm soát, tại khu vực biên giới Belarus - Ukraine thuộc tỉnh Chernihiv, ngày 31/10/2026. Ảnh: AP

Theo thỏa thuận do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian, những người lựa chọn trở về Ukraine được di chuyển bằng xe buýt và máy bay, qua lãnh thổ Nga và Belarus. Họ được đưa đến thành phố Anapa của Nga, sau đó bay đến Homel ở Belarus trước khi tiếp tục hành trình trở về Ukraine.

Khoảng 2.000 cư dân vẫn ở Oleshky được quyền lựa chọn đến vùng lãnh thổ do Ukraine hoặc Nga kiểm soát, hoặc tiếp tục ở lại thành phố với nguồn cung cấp lương thực và thuốc men được bổ sung. Lệnh ngừng bắn tại tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine, bắt đầu từ 3 giờ sáng 27/10 và dự kiến kéo dài đến tối 1/11.

Chính quyền Ukraine hạn chế công bố số lượng người được sơ tán cũng như địa điểm vượt biên giới nhằm bảo vệ những người quyết định ở lại Oleshky và bảo đảm an toàn cho các hoạt động nhân đạo tiếp theo. Nga và Ukraine chưa công bố số người cụ thể đã rời thành phố, nhưng hôm 30/10, bà Melania Trump cho biết đoàn xe nhân đạo có thể sơ tán an toàn hơn 750 người.

Những người con gái chờ ngày đoàn tụ với cha

Liza Paliy, 19 tuổi, đã chờ đợi tại biên giới Ukraine - Belarus với hy vọng được gặp lại cha sau hơn 2 năm rưỡi xa cách. Cô cùng mẹ và chị gái rời khỏi vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, trong khi cha cô quyết định ở lại.

"Có thời điểm chúng tôi nghĩ rằng chỉ cần một tháng, nhiều nhất là hai tháng, rồi sẽ được trở về. Nhưng thật không may, đến nay đã hơn 2 năm trôi qua", cô chia sẻ.

Daria Pavlyn cũng có mặt tại khu vực biên giới với hy vọng được đoàn tụ với cha mình là ông Mykhailo. Cô đã không nhận được tin tức từ cha trong khoảng một tháng và đang mong chờ được biết ông có an toàn hay không.

Trước đó, ông Mykhailo dự định cùng gia đình rời khỏi vùng lãnh thổ bị chiếm đóng sau khi một cuộc tấn công gần nơi ở khiến hai người hàng xóm thiệt mạng. Tuy nhiên, do không thể thu xếp người chăm sóc nhà cửa và vật nuôi, ông quyết định ở lại.

"Chúng tôi nhận ra rằng không còn cách nào khác. Đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy ông", Pavlyn kể lại.

Cô cho biết kể từ đó, cha mình luôn lo ngại về hành trình rời khỏi khu vực bị chiếm đóng đầy gian nan, đặc biệt khi không có giấy tờ do Nga cấp.

Tại khu vực biên giới Ukraine - Belarus, nhiều người thân khác cũng tập trung chờ đón những người được sơ tán. Các lều hỗ trợ, quầy cà phê và khu vực chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi đi cùng người dân được bố trí sẵn. Tình nguyện viên từ nhiều tổ chức, trong đó có Hội Chữ thập đỏ, Tổ chức Bác sĩ không biên giới và Tổ chức Bếp ăn Trung tâm Thế giới (World Central Kitchen), cũng có mặt để hỗ trợ.