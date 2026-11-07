Chăm lo nhà ở công nhân

Để thu hút người lao động, nhà ở luôn là vấn đề quan tâm lớn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Thời gian qua, TKV và các đơn vị thành viên đã dành nhiều nguồn lực đầu tư chăm lo về nhà ở cho thợ mỏ, công nhân, lao động, giúp họ an cư, lạc nghiệp, yên tâm gắn bó, tiếp tục cống hiến.

Khu tập thể 314 của Công ty CP Than Vàng Danh.

Nhằm tạo điều kiện ổn định về nhà ở cho công nhân, Công ty CP Than Vàng Danh đã sớm đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động, sử dụng khu tập thể 314 với quy mô gần 220 phòng ở. Các phòng được trang bị đầy đủ thiết bị sinh hoạt hiện đại tiện ích, thang máy phục vụ đi lại, căng tin, phòng hát, bể bơi, khu thể thao ngoài trời, khuôn viên, tiểu cảnh, vườn cây... Khu tập thể không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, mà còn mang lại cảm giác tiện nghi, gọn gàng, đầy đủ giúp công nhân nhanh chóng hồi phục sức lao động sau những ca làm việc nặng nhọc dưới lòng đất. Hiện nay, khu tập thể là nơi sinh hoạt của gần 500 công nhân, lao động của đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, vận hành khu tập thể được Công ty triển khai bài bản nhằm tạo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho công nhân, lao động. Trong đó, ban hành quy định chấm điểm an ninh, vệ sinh khu tập thể, gắn kết quả với công tác thi đua; duy trì lực lượng bảo vệ trực 24/24 giờ, hệ thống camera giám sát, chiếu sáng, cấp nước sạch và thu gom rác thải đồng bộ; triển khai chương trình “Xây dựng nhà ở công nhân mỏ văn minh - sạch đẹp” tạo sự lan tỏa tích cực trong nếp sống tập thể...

Anh Nguyễn Văn Sơn, Công trường Đào lò 12, Công ty CP Than Vàng Danh, chia sẻ: Được sự quan tâm của Công ty, tôi sinh sống ở khu tập thể 314 đã 18 năm cùng với anh em thợ mỏ, công nhân và lao động. Phòng ở sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, khuôn viên thoáng mát, có bếp ăn, chỗ tập luyện thể thao, sinh hoạt văn hóa. Bên cạnh đó, không khí sinh hoạt tại khu tập thể 314 luôn vui vẻ, sôi nổi, ấm áp. Công nhân được tổ chức sinh nhật theo quý, được lãnh đạo Công ty trực tiếp đến chúc mừng, tặng quà; hỗ trợ nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt cá nhân với mức 500.000 đồng; cung cấp các vật dụng sinh hoạt chung như: Chăn ga, ấm siêu tốc, giá để giày dép, cây phơi quần áo, thảm lau chân… Đời sống của anh em thợ mỏ, công nhân và lao động ngày càng được nâng cao chất lượng.

Dự án nhà ở tập thể công nhân hầm lò tại phường Hà Tu của Công ty CP Than Núi Béo.

Cùng với Công ty CP Than Vàng Danh, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân, lao động, Công ty CP Than Núi Béo cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án nhà ở tập thể công nhân hầm lò tại phường Hà Tu. Khởi công giữa tháng 8/2025, dự án có tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Dự án được thiết kế hiện đại gồm 1 tầng hầm, 11 tầng nổi với 389 phòng ở khép kín, 4 khu vực không gian sinh hoạt chung đảm bảo đầy đủ tiện nghi sinh hoạt thiết yếu, môi trường sống an toàn, sạch sẽ, văn minh cho trên 800 công nhân. Dự kiến đầu quý II/2027, dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động. Với vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, tiện nghi đầy đủ, dự án không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo môi trường sinh hoạt văn minh, tiện nghi, mà còn giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với đơn vị.

Ông Nguyễn Tiến Nhương, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Than Núi Béo, cho biết: Công ty CP Than Núi Béo đã có những bước chuyển mạnh mẽ từ khai thác lộ thiên sang hầm lò. Vì vậy, việc đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân, lao động là yêu cầu cấp bách. Do đó, hiện, Công ty đã đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, máy móc thi công phần thô của dự án nhà ở tập thể công nhân hầm lò. Cùng với trang bị đầy đủ tiện nghi, bố trí sinh hoạt phù hợp, Công ty cũng sẽ hỗ trợ các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày của công nhân, lao động, giúp họ yên tâm ăn, nghỉ, sinh hoạt, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa vào hoạt động, tạo điều kiện về chỗ ở cho công nhân, lao động, TKV duy trì thực hiện hiệu quả chương trình Mái ấm công đoàn với mức hỗ trợ xây mới là 90 triệu đồng/nhà, sửa chữa là 30 triệu đồng/nhà. Các đơn vị cũng bố trí kinh phí để hỗ trợ công nhân xây mới, sửa chữa, cải thiện điều kiện về nhà ở. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần bền vững, giúp những công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, gắn bó lâu dài với nghề mỏ. Và chính họ, khi khoác lại bộ quần áo bảo hộ để bước vào ca mới, có thêm động lực vì biết phía sau mình là một mái nhà, một tổ ấm, một điểm tựa được xây bằng những năm tháng lao động chăm chỉ và sự quan tâm, sẻ chia của những người đồng nghiệp.