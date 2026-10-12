Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều, giá dầu Brent vượt 104 USD/thùng

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến trái chiều, trong khi giá dầu Brent duy trì ở mức trên 104 USD/thùng. Thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ những bất ổn địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng liên quan đến Iran cùng kế hoạch mua dầu diesel từ Nga của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, thị trường chứng khoán Hàn Quốc giảm mạnh, với chỉ số Kospi mất 3,7%, xuống 6.384,24 điểm. Chỉ số Sensex của Ấn Độ giảm 0,8%, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc giảm 0,4%, xuống 3.797,31 điểm.

Ở chiều ngược lại, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,8%, lên 8.783,20 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông (Trung Quốc) tăng 0,2%, lên 24.268,06 điểm. Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) gần như không thay đổi, còn thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc tuần giao dịch với đà tăng trên cả ba chỉ số chính. Trong phiên ngày 9/10, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cùng tăng 0,6%, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 0,8%.

Đà tăng của chứng khoán Mỹ chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng các doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận lợi nhuận khả quan, dù nền kinh tế nước này vẫn đối mặt với áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Giá dầu biến động trong bối cảnh Mỹ dự kiến mua dầu diesel từ Nga

Thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục biến động do những bất ổn liên quan đến cuộc xung đột với Iran và thời điểm ngành năng lượng toàn cầu có thể khôi phục hoạt động bình thường.

Trong phiên giao dịch sáng 12/10, giá dầu Brent, loại dầu tham chiếu quan trọng trên thị trường quốc tế, tăng nhẹ 0,1%, lên 104,76 USD/thùng. Ngược lại, giá dầu thô tiêu chuẩn Mỹ giảm 0,4%, xuống 91,50 USD/thùng.

Một lối vào Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ), ngày 26/6/2024. Ảnh: AP

Đáng chú ý, ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng ông đã đạt được thỏa thuận mua dầu diesel từ Nga sau cuộc điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Kế hoạch này nhằm góp phần kiềm chế đà tăng giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, dự kiến diễn ra ngày 3/11.

Theo ông Trump, Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và thị trường toàn cầu, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn ngay sau đó. Nga cũng dự kiến cung cấp thêm 3 triệu tấn trong thời gian tiếp theo.

Tuy nhiên, kế hoạch này gây tranh cãi vì đi ngược những nỗ lực của Washington nhằm hạn chế nguồn thu từ xuất khẩu dầu khí của Nga, vốn có thể phục vụ hoạt động quân sự của Moskva trong cuộc xung đột với Ukraine.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật yêu cầu áp đặt mức thuế quan đáng kể đối với những quốc gia nhập khẩu dầu hoặc khí đốt lớn nhất từ Nga, đồng thời quy định một số trường hợp ngoại lệ.

Ngày 11/10, một nhóm gồm 6 thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump lập tức thay đổi quyết định liên quan đến kế hoạch mua dầu diesel của Nga.

Người tiêu dùng Mỹ tiếp tục chịu sức ép từ lạm phát

Theo báo cáo sơ bộ do Đại học Michigan công bố ngày 9/10, người dân Mỹ dự báo tỷ lệ lạm phát trong 12 tháng tới sẽ lên đến 4,7%, cao hơn mức 4,6% của tháng trước và 3,4% hồi tháng 2, trước khi xung đột với Iran bùng phát.

Báo cáo cho thấy tâm lý tiêu dùng suy giảm mạnh ở nhóm người có thu nhập thấp và ít tài sản đầu tư chứng khoán. Đây cũng là nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất từ tình trạng giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt tăng nhanh.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các số liệu mới về lạm phát, doanh số bán lẻ và kết quả kinh doanh của những ngân hàng lớn tại Mỹ để đánh giá triển vọng nền kinh tế. Các ngân hàng Citigroup, JPMorgan Chase và Wells Fargo dự kiến đồng loạt công bố kết quả kinh doanh quý gần nhất vào ngày 13/10.

Trên thị trường ngoại hối sáng 12/10, đồng USD tăng nhẹ so với yen Nhật, lên mức 158,36 yen đổi 1 USD, từ mức 158,23 yen trước đó. Đồng euro cũng tăng lên 1,1206 USD đổi 1 euro, so với mức 1,1191 USD trong phiên trước.