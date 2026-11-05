Chương trình nghệ thuật "Trở về ký ức" sẽ diễn ra tối 14 và 15/11

Trong hai tối 14 và 15/11, tại Rạp Công nhân (nay là Nhà văn hoá Công nhân Cẩm Phả), sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Trở về ký ức".

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thành danh từ Vùng Mỏ.

Chương trình do phường Cẩm Phả phối hợp với Sunshine Media Group tổ chức. Tổng đạo diễn chương trình là Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc âm nhạc là Sơn Thạch. Tham gia chương trình có NSND Quang Thọ, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Liên Hương, các ca sĩ Hoàng Thái, Hà Hoài Thu, Minh Tâm, Huy Anh, Thu Hương, Mai Hương, Kỳ Anh Trang ... Chương trình hứa hẹn sẽ mở ra một hành trình đặc biệt, đưa chúng ta trở lại với một phần đời sống văn hoá của người dân vùng Than qua nhiều thế hệ.

Không chỉ có các tiết mục nghệ thuật, chương trình còn bố trí không gian sảnh Rạp Công nhân thành khu trưng bày, tái hiện những nét sinh hoạt đặc trưng của người dân Vùng mỏ trong quá khứ. Ở đó, những kỷ vật cũ, vật dụng sinh hoạt, phương tiện đi lại, công cụ lao động và những hình ảnh thân thuộc của một thời sẽ được sắp đặt để kể lại câu chuyện về con người và cuộc sống nơi đây.

Rạp Công nhân xưa. Ảnh tư liệu.

Đặc biệt, hình ảnh Rạp Công nhân Cẩm Phả cũng sẽ được tái hiện dựa trên những tư liệu và dấu ấn kiến trúc lịch sử. Công trình được khởi công năm 1960, khánh thành năm 1962, từng là một địa chỉ văn hoá quen thuộc, lưu giữ đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người dân Cẩm Phả.