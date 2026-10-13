Hơn 2.300 khách du lịch tàu biển đến Quảng Ninh

Ngày 13/10, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón tàu biển Dream Cruise, đưa hơn 2.300 khách du lịch Trung Quốc đến Quảng Ninh tham quan, trải nghiệm.

Tàu biển Dream Cruise đưa hơn 2.300 khách du lịch Trung Quốc đến Quảng Ninh tham quan, trải nghiệm.

Đoàn khách sẽ tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như: Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và trải nghiệm tour tham quan thành phố (city tour), khám phá cảnh quan, văn hóa và nhịp sống của địa phương. Theo lịch trình, tàu Dream sẽ rời cảng lúc 19h30 cùng ngày.

Du khách được chào đón chu đáo, nồng nhiệt.

Việc liên tiếp đón các chuyến tàu biển quốc tế tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch tàu biển. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống hạ tầng cảng hiện đại cùng các sản phẩm tham quan đa dạng, Quảng Ninh đang trở thành điểm đến được nhiều hãng tàu biển lớn trên thế giới lựa chọn.

Du khách xuống tàu, chuẩn bị tham quan danh lam thắng cảnh của Quảng Ninh.

Từ nay đến cuối năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón khoảng 30 chuyến tàu biển quốc tế, góp phần thu hút khách quốc tế, thúc đẩy hoạt động du lịch, dịch vụ của địa phương.