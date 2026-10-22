Hơn 500 người tại Nam Phi mắc bệnh đường tiêu hóa nghi do chất lượng nguồn nước

Hơn 500 người ở Nam Phi mắc bệnh tiêu hóa với triệu chứng đau bụng và tiêu chảy trong hai đợt bùng phát nghi do chất lượng nước ở hai thành phố. Giới chức cảnh báo người dân tại các cộng đồng phía đông Pretoria không sử dụng nước máy để uống, nấu ăn và sinh hoạt sau khi hàng trăm người, chủ yếu là trẻ nhỏ, phải điều trị tại các cơ sở y tế.

Một người đàn ông mang theo các chai nước đi trên con đường bụi bặm ở Hammanskraal, Pretoria, Nam Phi. Ảnh tư liệu: AP.

Theo thông báo của chính quyền địa phương, 408 người, trong đó có nhiều trẻ em, đã mắc bệnh sau khi sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm từ một nhà máy xử lý nước cung cấp cho nhiều cộng đồng dân cư phía Đông Pretoria. Phần lớn bệnh nhân là trẻ dưới 4 tuổi. Các cơ quan y tế và chính quyền thành phố xác định nguồn nước này không bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Kết quả kiểm tra cho thấy nhà máy xử lý nước đã không thực hiện khử trùng bằng clo trong khoảng 3 tuần do chính quyền địa phương gặp khó khăn trong việc mua hóa chất từ nhà cung cấp thường xuyên. Nhà máy lấy nước từ sông Bronkhorstspruit, nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi nước thải từ các cơ sở xử lý nước thải hoạt động kém hiệu quả ở thượng nguồn.

Điều tra ban đầu cũng phát hiện các cán bộ phụ trách đã không kịp thời thông báo cho người dân về tình trạng chất lượng nước không bảo đảm. Thị trưởng thành phố Tshwane, bà Nasiphi Moya, cho biết chính quyền đã không cảnh báo người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng rằng nước cung cấp chưa được khử trùng bằng clo nên không thể sử dụng để uống, nấu ăn, giặt giũ hoặc tắm rửa, kể cả sau khi đun sôi.

Trước tình hình này, chính quyền đã triển khai các xe bồn cung cấp nước khẩn cấp cho người dân ngày 21/10. Tổ chức từ thiện Gift of the Givers cũng hỗ trợ phân phát nước đóng chai cho những cộng đồng bị ảnh hưởng.

Vụ việc làm gia tăng sức ép đối với chính quyền thành phố Tshwane, địa phương bao gồm thủ đô Pretoria và các khu vực lân cận. Nhiều đảng phái chính trị đã yêu cầu Thị trưởng Moya từ chức và sa thải những quan chức có liên quan để chịu trách nhiệm về tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

Trong khi đó, tại thành phố ven biển Gqeberha thuộc tỉnh Eastern Cape, Đại học Rhodes ngày 21/10 thông báo ít nhất 111 sinh viên đã được điều trị bệnh đường tiêu hóa trong những ngày gần đây. Nhà trường và cơ quan quản lý nước đang điều tra nguyên nhân đợt bùng phát, trong đó chất lượng nước cũng được nghi là một nguyên nhân.

Người phát ngôn Đại học Rhodes, bà Olwetu Gwanya, cho biết những sinh viên có triệu chứng nghiêm trọng đã được đưa đến bệnh viện điều trị và hiện đã trở lại trường. Nhà trường yêu cầu sinh viên và nhân viên tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn nguồn nước, vệ sinh thực phẩm và vệ sinh cá nhân trong và ngoài khuôn viên trường.

Các biện pháp được khuyến cáo gồm sử dụng nước đun sôi để nguội hoặc nước đóng chai, dùng nước an toàn khi chế biến thực phẩm và đánh răng, tránh sử dụng đá viên hoặc thực phẩm sống được rửa bằng nước chưa qua xử lý, đồng thời thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Chất lượng nước sinh hoạt từ lâu đã là vấn đề gây tranh cãi tại Pretoria cũng như nhiều thành phố khác của Nam Phi.