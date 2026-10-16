IMF cảnh báo rủi ro từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 16/10 cảnh báo cần khẩn trương xây dựng các cơ chế kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro từ sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI). Bà ví công nghệ này như xe đua Công thức 1 có thể mất lái, lao khỏi đường đua và gây nguy hiểm cho con người.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. Ảnh: AP.

Phát biểu tại phiên thảo luận về tác động của AI đối với kinh tế thế giới, bà Georgieva nhấn mạnh công nghệ này có thể mang lại lợi ích to lớn cho nhân loại, nhưng cần có các biện pháp bảo vệ để ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực.

“Tôi tôn trọng và đánh giá cao công nghệ AI có thể mang lại những giá trị to lớn cho nhân loại. Tuy nhiên, những lợi ích đó sẽ mất đi ý nghĩa nếu công nghệ này gây tổn hại cho con người”, bà Georgieva khẳng định tại phiên thảo luận về tác động của AI đối với kinh tế thế giới, cùng các chuyên gia, trong đó có Jack Clark, đồng sáng lập kiêm phụ trách chính sách của công ty Anthropic.

Ông Jack Clark cho rằng tình hình còn đáng lo ngại hơn.

“Tôi nghĩ sự phát triển của AI như cuộc đua Công thức 1 trong đêm tối, khi xe đua có thể không có phanh. Thành thật mà nói những món đồ chơi tôi mua cho con tôi còn được quản lý chặt chẽ hơn công nghệ siêu trí tuệ mà tôi tham gia phát triển”, ông Clark nói.

Tháng trước, Anthropic đề xuất các công ty AI hàng đầu thế giới phối hợp xây dựng cơ chế tạm dừng phát triển những hệ thống AI tiên tiến, trong bối cảnh công nghệ tiến bộ nhanh chóng và làm gia tăng nguy cơ con người mất quyền kiểm soát. Ông Clark cho rằng việc quản lý AI cần có sự tham gia của các cơ quan quản lý và các bên liên quan, thay vì để doanh nghiệp tự quyết định. Ông cảnh báo nếu vấn đề này không được xử lý nghiêm túc, những hệ lụy khó lường có thể xảy ra.

Về thị trường lao động, bà Georgieva cho biết một nghiên cứu của IMF xác định khoảng 10% việc làm có thể được chuyển đổi hoặc hình thành mới do tác động của AI, trong khi những công việc mang tính lặp lại sẽ dần biến mất. Làn sóng đầu tư vào AI cũng có thể tạo thêm việc làm trong lĩnh vực dịch vụ, song các vị trí này thường có mức lương thấp. Bà lo ngại người trẻ có thể phải làm những công việc như phục vụ cà phê thay vì theo đuổi các nghề chuyên môn. Bà Georgieva cũng nhấn mạnh việc bảo đảm người dân được tiếp cận điện và mạng lưới kỹ thuật số, cùng với tăng cường an ninh mạng, là những điều kiện quan trọng để lợi ích của AI đến được với đông đảo người dân.