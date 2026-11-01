Iran gây thiệt hại hàng tỷ USD tại các căn cứ Mỹ ở Trung Đông

Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào hơn 20 căn cứ Mỹ tại Trung Đông đã gây thiệt hại hàng tỷ USD về trang thiết bị. Iran chủ yếu nhắm vào các hệ thống radar cảnh báo sớm, đồng thời tấn công máy bay và các công trình tại căn cứ. Đây là kết quả phân tích ảnh vệ tinh và thông tin từ các quan chức khu vực do hãng tin AP thực hiện.

Ảnh vệ tinh chụp Cơ sở Hỗ trợ Hải quân Mỹ tại Bahrain ngày 23/7/2026, cho thấy hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh và các nhà kho bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh: AP

Theo AP, tính đến hết tháng 8, hơn 115 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa do Iran hoặc các nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn thực hiện đã làm hư hại hoặc phá hủy công trình tại 26 căn cứ và địa điểm có trang thiết bị quân sự của Mỹ. Kuwait là nơi hứng chịu nhiều cuộc tấn công nhất. Căn cứ không quân Ali Al Salem tại nước này bị tấn công ít nhất 30 lần, khiến ít nhất 15 nhà chứa máy bay cùng nhiều công trình khác bị hư hại hoặc phá hủy.

Iran cũng nhắm vào các radar cảnh báo sớm tại Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út và Jordan. Một hệ thống radar tại Jordan được cho là đã bị phá hủy, có giá khoảng 500 triệu USD. Các cuộc tấn công tiếp theo gây hư hại cho máy bay tiếp dầu, hệ thống thông tin liên lạc, kho nhiên liệu và nơi ở của binh sĩ.

Hai quan chức khu vực cho biết Mỹ đã di chuyển nhiều máy bay, hệ thống phòng không và trang thiết bị quan trọng khỏi vùng Vịnh Ba Tư sau những tổn thất này.

AP nhận định thiệt hại đã làm thay đổi đáng kể vị thế quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng phòng thủ của nước này nếu xung đột tái diễn. Trong khi đó, việc các nhà cung cấp ảnh vệ tinh trì hoãn công bố hình ảnh theo yêu cầu của phía Mỹ khiến quá trình xác minh thiệt hại gặp nhiều khó khăn.