Mở luồng xanh cho xe cứu thương cấp cứu bệnh nhân vì mục đích nhân đạo

Ngày 22/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, đơn vị phối hợp với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) mở luồng xanh cho xe cứu thương cấp cứu bệnh nhân vì mục đích nhân đạo.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái mở luồng xanh cho xe cứu thương cấp cứu bệnh nhân vì mục đích nhân đạo.

Mặc dù đang tập trung giúp nhân dân khẩn trương phòng chống cơn bão số 4 nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái vẫn nhanh chóng tạo điều kiện và tổ chức cứu trợ y tế, mở luồng xanh cho xe cứu thương cấp cứu bệnh nhân.

Theo đó, hồi 16h30 phút, ngày 22/8 tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân 2), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Việt Nam, phối hợp với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng, Trung Quốc, không quản ngại bão gió đã tạo điều kiện mở luồng xanh cho xe cứu thương BSK 14A-017.10 đưa 1 nam công dân Trung Quốc, tên YANG KANG, sinh năm 1987, bệnh án nhiễm khuẩn, xuất cảnh sang Trung Quốc.

Trước đó, vào hồi 11h00, ngày 22/8, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (khu vực cầu Bắc Luân 2), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Việt Nam, cũng đã phối hợp với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng, Trung Quốc mở luồng xanh cho xe cứu thương BSK 14A-027.50 đưa 1 nam công dân Việt Nam là Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1965; tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, bị điện giật, xuất cảnh sang Trung Quốc điều trị.

Đây là hoạt động y tế nhân đạo nhằm thực hiện thỏa thuận về hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực y tế hiện đang được các địa phương của 2 nước tăng cường và mở rộng. Việc tạo điều kiện mở luồng xanh nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác y tế có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước (Việt Nam) và (Trung Quốc) tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu giữa 2 bên biên giới.