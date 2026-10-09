Nhật Bản cảnh báo nguy cơ tấn công mạng gia tăng, kêu gọi nâng cao cảnh giác

Các bộ, ngành và doanh nghiệp cần tăng cường cảnh giác trước tình trạng tấn công mạng ngày càng gia tăng và tinh vi hơn. Đây là cảnh báo được Chính phủ Nhật Bản đưa ra ngày 9/10.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Nhật Bản Toshiharu Furukawa (trái) tham dự cuộc họp liên bộ

﻿tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AP

Văn phòng An ninh mạng Quốc gia Nhật Bản được thành lập năm ngoái để ứng phó với các cuộc tấn công mạng, đã gửi hướng dẫn tới các bộ, ngành để phổ biến cho chính quyền địa phương và doanh nghiệp tư nhân. Các khuyến nghị bao gồm cập nhật phần mềm bảo mật, sử dụng mật khẩu mạnh và tăng cường bảo vệ an ninh mạng trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Cơ quan này cũng cảnh báo tin tặc có thể giả danh các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh mạng, đồng thời lưu ý việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến các lỗ hổng bảo mật trở nên phức tạp hơn.

Nhiều doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản, trong đó có chuỗi cửa hàng tiện lợi Lawson, công ty chứng khoán Daiwa Securities và nhà bán lẻ đồ cũ BookOff, đã ghi nhận các vụ rò rỉ dữ liệu khách hàng. Tháng trước, một cuộc tấn công mạng nhằm vào dịch vụ chia sẻ ô tô Times Car làm lộ thông tin của khoảng 6,6 triệu tài khoản thành viên.

Theo nghiên cứu do báo Yomiuri và công ty an ninh mạng Trend Micro công bố trong tuần này, Nhật Bản đã ghi nhận hơn 500 vụ tấn công mạng từ đầu năm đến nay. Con số này đã vượt mức 473 vụ của cả năm ngoái và tiến sát mức 503 vụ của năm 2024, khiến năm nay gần như chắc chắn lập kỷ lục mới. Thông tin bị rò rỉ bao gồm dữ liệu hộ chiếu, giấy phép lái xe, thông tin liên lạc và thẻ tín dụng.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Nhật Bản Toshiharu Furukawa cho biết các cuộc tấn công đang ngày càng tinh vi. Ông kêu gọi người dân chủ động nâng cao cảnh giác và bảo vệ thông tin cá nhân.