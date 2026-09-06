Joheirry Mola và hành trình từ Quảng Ninh đến Vương miện Miss World 2026

Tối 5/9, Joheirry Mola, người đẹp đến từ Cộng hòa Dominica, đã vượt qua 110 thí sinh để đăng quang Hoa hậu thế giới Miss World 2026. Trước khi bước lên sân khấu và đón nhận chiếc vương miện xanh danh giá, cô đã có gần một tháng trải nghiệm tại Việt Nam, trong đó Quảng Ninh là điểm đến đầu tiên đầy ấn tượng của hành trình.

Khoảnh khắc đăng quang của tân Miss World 2026. Ảnh: BTC

Những ngày đầu tiên tại Việt Nam của tân Hoa hậu Thế giới gắn với Quảng Ninh, với những hoạt động đầu tiên của cuộc thi và những trải nghiệm về văn hóa, con người địa phương.

Ngay khi hội tụ tại Quảng Ninh, vào ngày 8/8, các thí sinh Miss World đã được trải nghiệm không gian du lịch hiện đại bên bờ vịnh Hạ Long, thưởng thức chương trình nhạc nước Halo Bay Show và tham gia các hoạt động giao lưu, khám phá.

Joheirry Mola (thứ 4 bên trái) và các thí sinh Miss World 2026 bên chiếc nón lá truyền thống trong đêm tiệc chào mừng do Quảng Ninh tổ chức. Ảnh: BTC

Joheirry Mola chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn mọi điều đang diễn ra, cách mọi người đối đãi với chúng tôi thật sự rất tuyệt vời. Ẩm thực của các bạn thật đáng kinh ngạc, con người nơi đây cũng thật tuyệt vời”.

Joheirry Mola (thứ 3 từ phải sang) cùng các thí sinh Miss World khoe sắc trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Ảnh: BTC

Trong chuỗi hoạt động mở đầu, chương trình “Trao nụ cười, lan tỏa yêu thương” diễn ra ngày 9/8 tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh đã để lại một dấu ấn đặc biệt. Các thí sinh cùng Ban Tổ chức trao tặng các phần quà có tổng trị giá 200 triệu đồng cho trẻ em đang được chăm sóc tại Trung tâm. Đây cũng là cách thông điệp “Beauty with a purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao đẹp” được nối dài ngay từ những ngày đầu cuộc thi.

Với Joheirry Mola, những ấn tượng đầu tiên còn được ghi dấu bằng một trải nghiệm đặc biệt. Đó là được khoác lên mình tà áo dài truyền thống của Việt Nam và xuất hiện trên sân khấu khai mạc Miss World 2026, tối ngày 12/8, bên bờ vịnh Hạ Long.

Joheirry Mola duyên dáng với áo dài Việt Nam. Ảnh: BTC

Chương trình khai mạc “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam” thu hút khoảng 10.000 đại biểu, người dân và du khách, trở thành lời chào chính thức của Quảng Ninh với các người đẹp đến từ khắp các châu lục.

Sân khấu khai mạc Miss World 2026 tại Quảng trường Marina, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh ngày 12/8.

Với Joheirry Mola, đó cũng là một trong những khoảnh khắc đầu tiên cô được trực tiếp trở thành một phần của văn hóa Việt Nam. “Thật là một vinh dự khi được có mặt ở đây tại Việt Nam cùng các bạn, được sẻ chia văn hóa của các bạn, được trở thành một phần trong nét đẹp văn hóa ấy. Tôi biết hôm nay sẽ là một ngày vô cùng tuyệt vời, và còn khởi đầu nào tuyệt hơn là bắt đầu bằng việc mặc một bộ trang phục thực sự đại diện cho đất nước Việt Nam!”.

Joheirry Mola (thứ 3 từ phải sang) và các thí sinh Miss World 2026 được đón tiếp thịnh tình trên du thuyền Catherine Horizon trên Vịnh Hạ Long ngày 16/8. Ảnh BTC

Hành trình của những người đẹp tại Quảng Ninh sau đó tiếp tục mở ra trên vịnh Hạ Long. Ngày 16/8, 111 thí sinh trở lại với di sản trong chuyến tham quan, trải nghiệm trên du thuyền Catherine Horizon. Giữa những đảo đá trùng điệp, mặt nước xanh và không gian khoáng đạt của biển trời Hạ Long, các người đẹp lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, đồng thời trở thành những “đại sứ” đặc biệt đưa hình ảnh vịnh Hạ Long đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Joheirry Mola trong trang phục dạ hội, lần trình diễn thứ 2 trên sân khấu khai mạc tại Quảng Ninh tối ngày 12/8.

Từ Quảng Ninh, hành trình Miss World 2026 tiếp tục qua Hải Phòng trước khi khép lại tại Khánh Hòa vào tối 5/9. Và cũng tại đây, Joheirry Mola được xướng tên ở vị trí cao nhất.

Hành trình Miss World 2026 khép lại đầy rực rỡ. Ảnh: BTC

Vương miện Miss World 2026 và hành trình lần thứ 73 của cuộc thi sắc đẹp danh giá lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đã được mở đầu từ Quảng Ninh. Với Quảng Ninh, những ngày hiện diện của các người đẹp, đặc biệt là tân Hoa hậu Joheirry Mola, không chỉ để lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần đưa hình ảnh một vùng đất di sản, giàu bản sắc và thân thiện đến gần hơn với bạn bè quốc tế.