Quảng Ninh có 190 thôn, bản, khu phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 1/8/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2800/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 190 thôn, bản, khu phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, sau khi Chính phủ ban hành quy định mới về phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bà con người Dao Thanh Phán ở thôn Nà Pò, xã Hoành Mô, dạy trẻ em thêu trang phục truyền thống.

Theo Quyết định, toàn tỉnh có 190 thôn, bản, khu phố thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 171 thôn, bản, khu phố thuộc vùng dân tộc thiểu số và 147 thôn, bản, khu phố thuộc vùng miền núi. Danh sách được xác định trên cơ sở Nghị định số 272/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, đồng thời thay thế danh sách đã được ban hành trước đó.

Các thôn, bản, khu phố được phê duyệt phân bố tại 28 xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh, tập trung ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như: Ba Chẽ, Bình Liêu, Hoành Mô, Lục Hồn, Kỳ Thượng, Đường Hoa, Quảng Đức, Hải Sơn, Vân Đồn...

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước phê duyệt danh sách thôn, bản, khu phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sau sắp xếp. Nguồn ảnh: Sở Dân tộc và Tôn giáo cung cấp

Được biết, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc phê duyệt danh sách sau sắp xếp thôn, bản, khu phố. Việc sớm hoàn thành phê duyệt danh sách có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để Quảng Ninh triển khai đồng bộ các chính sách đặc thù dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2026-2030; đồng thời phục vụ công tác lập kế hoạch đầu tư, phân bổ nguồn lực, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách an sinh, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

*Xem danh sách thôn, bản, khu phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ninh tại đây.