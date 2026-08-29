Quảng Ninh ơi, tự hào biết mấy

Niềm vui, sự phấn khởi và niềm tự hào chắc hẳn là cảm xúc chung của đông đảo người dân Vùng mỏ Quảng Ninh trong những ngày này, khi được chứng kiến quê hương từng bước vươn lên từ gian khó, phát triển bứt phá, toàn diện và đáp ứng đủ tiêu chí để trở thành thành phố.

Anh hùng Lao động Hà Văn Hồng, khu phố 4 (phường Mông Dương): “Kỷ luật và Đồng tâm, chúng ta nhất định thắng” được vận dụng sáng tạo trong thời kỳ mới

Tôi gắn bó với Công trường xây lắp 6, mỏ Than Mông Dương từ những ngày đầu thành lập, làm tổ trưởng từ năm 1978 cho đến năm 1993 thì về hưu. Giai đoạn thiếu thốn ban đầu ấy, những nỗi vất vả, nặng nhọc, nguy hiểm của người thợ lò đều được vượt qua nhờ tinh thần đoàn kết, sự chung sức của tập thể anh em trong tổ, trong xí nghiệp. Khẩu hiệu "Sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc" trở thành tiếng gọi thiêng liêng, động viên mọi người khi đó phấn khởi thi đua, lao động hăng say, với sứ mệnh đặc biệt đối với nền kinh tế và bảo đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.

Theo dõi thông tin báo chí, tôi luôn quan tâm tìm xem những những thành tựu, bước tiến của ngành Than trong những năm gần đây. Tôi thực sự vui mừng khi biết nhiều đơn vị đã xuất hiện những điển hình tiên tiến, có cách làm sáng tạo, lồng ghép tinh thần ấy vào các phong trào thi đua cụ thể, tạo dấu ấn và bản sắc riêng. Có thể kể đến các phong trào như thi đua giành năng suất kỷ lục, dẫn đầu; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thu nhập cao; thi đua doanh nghiệp vì người lao động... Ngành Than bây giờ đổi mới mạnh mẽ, điều kiện làm việc của anh em thợ lò được cải thiện vượt bậc so với trước đây. Đáng mừng hơn là thế hệ trẻ hôm nay mang trong mình khát vọng cống hiến, rèn luyện và từng bước trưởng thành, đã thực sự làm chủ công nghệ, áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất để phục vụ công việc, làm giàu cho bản thân, quê hương và đất nước. Các thế hệ công nhân mỏ nối tiếp nhau đã xây dựng nên truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo. “Kỷ luật và Đồng tâm - Chúng ta nhất định thắng” được vận dụng sáng tạo trong thời kỳ mới, tạo động lực tinh thần để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh vượt qua nhiều thử thách, liên tục gặt hái được những thành quả to lớn. Cũng nhờ thế mà vùng đất và con người Quảng Ninh càng thêm đổi mới từng ngày.

Ông Bùi Xuân Tờ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Quảng Ninh: “Hãy biết trân trọng giá trị của hòa bình, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội”

Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống hòa bình đã tạo nền tảng cho Vùng mỏ cùng cả nước phát triển nhanh, mạnh trong kỷ nguyên mới. Là những người lính bước ra từ cuộc kháng chiến, được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân ngũ, chúng tôi luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý chí quyết chiến, quyết thắng và nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ. Ngày nay trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, thi đua làm kinh tế, những doanh nhân cựu chiến binh Quảng Ninh chúng tôi không ngừng phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” bằng những mô hình sản xuất thiết thực, những dự án lớn với số vốn hàng nghìn tỷ đồng, những công ty hoạt động hiệu quả tạo việc làm ổn định cho nhiều con em, đồng đội. Nhiều doanh nghiệp lớn do cựu chiến binh làm chủ, đã và đang phát triển cả về quy mô, năng lực, uy tín trong sản xuất, kinh doanh; không ngừng mở rộng liên kết giữa các tỉnh, các vùng thông qua các diễn đàn kết nối của Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh các tỉnh và toàn quốc. Từ đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, đưa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống.

Có một điều mà tôi luôn muốn được nhắn nhủ tới thế hệ trẻ, đó là hãy biết trân trọng giá trị của hòa bình, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội bằng lý tưởng, hoài bão lớn, tiếp nối truyền thống vẻ vang của lớp thế hệ cha anh. Càng tự hào hơn khi nhìn lại lịch sử phát triển của Quảng Ninh, vùng đất được coi là một trong những cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam đã hun đúc nên một trong những truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường và sáng tạo nhất trong lịch sử dân tộc. Vùng mỏ không chỉ có than, mà còn có những con người bất khuất, trung kiên, sẵn sàng viết tiếp những trang sử vẻ vang, dù trong thời chiến hay thời bình.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng: “Nơi người dân được thụ hưởng đầy đủ các giá trị của phát triển bền vững”

Phát huy truyền thống lịch sử, Quảng Ninh hôm nay đồng thời đang cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ, tinh thần vươn lên quyết liệt trong những năm đổi mới. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Quảng Ninh luôn xác định quy hoạch phải đi trước một bước, làm cơ sở định hướng cho mọi hoạt động đầu tư và phát triển. Với trách nhiệm của mình, Sở Xây dựng đã tích cực tham mưu cho tỉnh để cơ bản hoàn thành các quy hoạch chiến lược quan trọng, xây dựng Quảng Ninh theo hướng hiện đại, thông minh, xanh và bền vững. Quảng Ninh vừa phải giữ được bản sắc riêng, vừa có sức lan tỏa và khả năng cạnh tranh quốc tế; phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường, gắn với bảo vệ tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Một trong những điểm nhấn là tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng tích hợp giữa đô thị - biển - đảo - biên giới - di sản, hình thành một hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh. Quảng Ninh sẽ chuyển dần sang mô hình đa trung tâm, liên kết mở, tạo không gian tăng trưởng mới, khắc phục tình trạng phát triển phân tán. Một số lĩnh vực cũng được ưu tiên đầu tư như y tế, môi trường, xử lý nước thải, rác thải, cấp nước, giao thông... theo lộ trình phù hợp. Mục tiêu xuyên suốt là phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và môi trường, gắn kết giữa đô thị và nông thôn. Đồng thời phải nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh xã hội và sự công bằng trong tiếp cận dịch vụ đô thị cho người dân. Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn tạo nền tảng vững chắc để thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Với cách tiếp cận này, Quảng Ninh không chỉ hướng tới một đô thị hiện đại, có nhiều bứt phá trong giai đoạn tới, mà còn là nơi đáng sống - nơi người dân được thụ hưởng đầy đủ các giá trị của phát triển bền vững.

Chị Lý Thị Thủy, thôn Sơn Hải (xã Ba Chẽ): “Sự phát triển hết sức diệu kỳ đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa”

Theo lời kể của những người cao tuổi trong nhà, tôi hình dung vùng đất Ba Chẽ này mấy chục năm trước chỉ có rừng, đồi, sông suối hoang vu, nhà cửa thì còn thưa thớt lắm, giao thông đi lại khó khăn, điều kiện sống thiếu thốn đủ bề. Nhiều cụm dân cư tách biệt không có đường bộ nối liền với trung tâm, đi đâu cũng phải băng rừng, vượt suối rất vất vả. Còn ngày nay, thôn bản xa xôi nhất cũng đã có đường ô tô về tận nơi, có những ngôi nhà cao tầng không kém gì dưới xuôi; trường học, y tế, nhà văn hóa, sân vui chơi được xây dựng đầy đủ, khang trang... Đây là sự phát triển hết sức diệu kỳ đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Hình ảnh một Ba Chẽ nghèo, lạc hậu đang dần lùi vào quá khứ, thay vào đó là một Ba Chẽ đầy sức sống đang vươn mình. Bà con đã có ý thức xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống. Tiêu biểu như nghề thêu thổ cẩm của phụ nữ người Dao được chị em trong thôn, xã rất tích cực truyền dạy nhau để lưu giữ qua các thế hệ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân những năm qua luôn được chăm lo chu đáo. Nhiều bạn bè của tôi đã tự tin phát triển thành công các mô hình sản xuất những sản phẩm đặc trưng, có giá trị kinh tế cao như nuôi dúi, lợn hương, gà đồi, dược liệu, ngan đen... Du khách đến với Ba Chẽ để trải nghiệm một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, có nhiều nét văn hóa đặc sắc từ trang phục, nếp sinh hoạt, lao động, những món ăn đặc sản cho đến lời ca, tiếng hát, điệu múa trong các dịp lễ hội, chợ phiên. Đó là tinh hoa hội tụ từ bản sắc truyền thống của các dân tộc anh em như Dao, Tày, Kinh, Sán Chay... tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa theo cách bền vững, tổng hòa vào bức tranh Quảng Ninh tươi đẹp.

Chị Trần Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng Đức: “Góp sức mình ngay từ những việc bình dị mỗi ngày”

Phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế ngày nay, tôi tin rằng thế hệ thanh niên Vùng mỏ hôm nay luôn có khát vọng, hoài bão, ý chí vươn lên, phát huy trí tuệ, tài năng để có thể xung kích trên tất cả các mặt trận chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá... Tại xã Quảng Đức, thời gian qua, phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp ngày càng phát triển sôi nổi, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, thôi thúc thanh niên phát huy sức trẻ, sự năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Đoàn viên thanh niên trở thành lực lượng xung kích trong công cuộc chuyển đổi số, phong trào "Bình dân học vụ số", phổ biến kỹ năng sử dụng VNeID, eTax mobile, thanh toán không dùng tiền mặt... Cùng với đó, chúng tôi luôn chú trọng lan tỏa tinh thần tri ân bằng những việc làm thiết thực, như thăm các gia đình chính sách, giao lưu với các cựu chiến binh, thắp nến tri ân dịp 27/7, giao lưu nói chuyện chuyên đề với nhân chứng lịch sử...

Tự hào quê hương Quảng Ninh với những thành tựu đổi mới hết sức to lớn, tôi cho rằng mỗi bạn trẻ cũng có thể góp sức mình ngay từ những việc bình dị mỗi ngày. Đối với học sinh, sinh viên, tình yêu Tổ quốc thể hiện ở sự chuyên cần học tập, rèn luyện; với thanh niên nông thôn, đô thị, đó là tinh thần hăng say lao động, sản xuất, làm giàu chính đáng; với thanh niên là công chức, viên chức, đó là tinh thần trách nhiệm, mẫn cán; với thanh niên lực lượng vũ trang là dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, là tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ"... Bên cạnh đó, yêu Tổ quốc còn thể hiện trong những hành vi sống đẹp, từ việc nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cho đến việc tham gia giữ gìn bản sắc truyền thống mỗi vùng miền...