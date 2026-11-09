Tuyển than Cửa Ông tuyên dương 90 công nhân, lao động tiêu biểu, xuất sắc

Chiều 9/11, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2026) và tuyên dương 90 công nhân, lao động tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2010-2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cách đây 90 năm, ngày 12/11/1936, cuộc Tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ giành thắng lợi, trở thành mốc son trong lịch sử phong trào công nhân Việt Nam, hun đúc nên truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”. Trải qua các thời kỳ cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước, truyền thống ấy tiếp tục được các thế hệ công nhân Vùng mỏ gìn giữ, phát huy, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành Than.

Trong chặng đường lịch sử vẻ vang ấy, các thế hệ công nhân Tuyển than Cửa Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng, ghi dấu bằng những sự kiện và thành tích đáng tự hào. Ngày 7/11/1929, người đảng viên cộng sản trẻ tuổi Ngô Huy Tăng đã cắm lá cờ đỏ búa liềm trên cầu poóc tích số 1 tại cảng Cửa Ông, đánh dấu bước phát triển của phong trào cách mạng tại khu vực. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và công cuộc xây dựng đất nước, cán bộ, công nhân Cửa Ông luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, vượt khó, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, lập nhiều thành tích xuất sắc.

Các công nhân, lao động tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương tại buổi lễ.

Đặc biệt, năm 1964, cán bộ, công nhân Nhà sàng Cửa Ông vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và ghi tên trên Cờ thưởng luân lưu của Người. Năm 1966, Đại đội Nữ tự vệ Nhà sàng Cửa Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trở thành đơn vị đầu tiên của Vùng mỏ được trao tặng danh hiệu cao quý này.

Nhân dịp này, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tuyên dương 90 công nhân, lao động tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2010-2026. Đây là những cá nhân có nhiều thành tích nổi bật trong lao động sản xuất, quản lý, điều hành, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và các phong trào thi đua. Hoạt động tuyên dương góp phần lan tỏa những điển hình tiên tiến, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tạo động lực để cán bộ, công nhân, người lao động Công ty tiếp tục thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2026 và những năm tiếp theo.