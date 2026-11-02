Thí sinh Quảng Ninh dừng bước tại Live show 5 chung kết Sao Mai 2026

Tối 1/11, Vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2026 trở lại với live show thứ 5 mang chủ đề "Giao thoa".

Bùi Nguyễn Bảo Anh tại đêm thi chung kết Sao Mai 2026 live show 5. Ảnh: BTC Sao Mai.

Tại vòng thi này, thí sinh Bùi Nguyễn Bảo Anh (SBD 016) đến từ Quảng Ninh đã thể hiện ca khúc "Làng Quan họ quê tôi" (thơ Nguyễn Phan Hách, nhạc Nguyễn Trọng Tạo).

Từ 8 thí sinh, Ban Giám khảo đã chọn ra top 6 thí sinh xuất sắc nhất đi tiếp trong live show 6. Ca sĩ đại diện đến từ Quảng Ninh dừng bước ở top 8 thí sinh xuất sắc nhất Sao Mai 2026.

Bảo Anh là một trong 8 thí sinh xuất sắc nhất Sao Mai 2026. Ảnh: BTC Sao Mai.

Thí sinh Bùi Nguyễn Bảo Anh sinh năm 2006, đến từ phường Hạ Long, TP Quảng Ninh, là sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, từng giành giải Nhì Hội thi Giọng hát hay trên sóng PTTH Quảng Ninh năm 2025.

Trước Bùi Nguyễn Bảo Anh, Quảng Ninh từng làm nên kỳ tích với 3 mùa giành Giải Nhất Sao Mai toàn quốc, lần lượt thuộc về Hoàng Tùng (2003), Tuấn Anh (2005) và Hà Hoài Thu (2009). Sau đó là Nguyễn Vũ Hà Giang Top 4 Sao Mai 2019 và Bùi Nguyễn Bảo Anh, Top 8 Sao Mai 2026. Đó là những dấu mốc đáng tự hào của âm nhạc Quảng Ninh, khẳng định vị thế của những giọng ca quê hương trên sân khấu lớn.