Trung Quốc và EU đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại

Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic ngày 9/10 cho biết Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận sơ bộ sau hai ngày đàm phán nhằm giảm căng thẳng do mất cân bằng thương mại.

Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế EU Maros Sefcovic tham dự cuộc họp tại

﻿Bắc Kinh, ﻿Trung Quốc, ngày 9/10/2026. Ảnh: AP



Hai bên chưa công bố chi tiết thỏa thuận, nhưng các nội dung dự kiến bao gồm giảm thuế đối với một số mặt hàng châu Âu xuất khẩu sang Trung Quốc và ổn định chuỗi cung ứng đất hiếm. Theo ông Maros Sefcovic, thỏa thuận có thể giảm tới 50% lượng xe điện và xe hybrid sạc ngoài nhập khẩu từ Trung Quốc vào EU, đồng thời giảm thuế đối với một số mặt hàng châu Âu xuất khẩu sang Trung Quốc, qua đó mang lại lợi ích cho gần như tất cả các nước thành viên EU.

Thỏa thuận vẫn cần được lãnh đạo 27 nước thành viên EU xem xét và thông qua. Ông Maros Sefcovic cho biết sẽ báo cáo kết quả đàm phán tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU ở Brussels vào tuần tới.

Ngoài ra, hai bên cũng đạt đồng thuận về việc tạo thuận lợi hơn cho hoạt động cấp phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu của Trung Quốc, đồng thời giảm thuế nhập khẩu tại Trung Quốc đối với một số mặt hàng của EU, gồm linh kiện ô tô, dầu ô liu và giày dép. Các mặt hàng này hiện có tổng kim ngạch xuất khẩu gần 4 tỷ euro (khoảng 4,5 tỷ USD).

Hai bên dự kiến tổ chức cuộc họp trực tuyến tiếp theo vào tháng 1, trước khi gặp trực tiếp vào tháng 3.

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và EU gia tăng. Thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc ngày càng mở rộng, trong khi Bắc Kinh phản đối các biện pháp hạn chế nhập khẩu và bảo vệ ngành công nghiệp của châu Âu. Năm 2025, thặng dư thương mại toàn cầu của Trung Quốc đạt 1.200 tỷ USD, làm gia tăng lo ngại từ các đối tác thương mại.