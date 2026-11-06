Than Nam Mẫu khánh thành hệ thống băng tải vận chuyển đất đá thải

Sáng 6/11, Công ty Than Nam Mẫu - TKV tổ chức khánh thành công trình hệ thống băng tải vận chuyển đất đá thải từ Nhà máy Sàng tuyển than Nam Mẫu đến bãi thải Bắc, với tổng mức đầu tư 28,3 tỷ đồng. Đây là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình.

Công trình được khởi công ngày 7/4/2026, gồm tuyến băng tải dài 550m, bề rộng băng 1.200mm, công suất vận chuyển thiết kế 370 tấn/giờ, cùng hệ thống bunke, cấp liệu, trạm biến áp, thiết bị điện và chiếu sáng đồng bộ.

Lãnh đạo phường Yên Tử tặng hoa chúc mừng Công ty Than Nam Mẫu.

Trong quá trình thi công, mặc dù gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật tư, thiết bị và tổ chức thi công, song với sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan, công trình đã hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Tuyến băng tải vận chuyển đất đá thải từ Nhà máy Sàng tuyển than Nam Mẫu đến bãi thải Bắc có tổng mức đầu tư 28,3 tỷ đồng.

Trước đây, Công ty Than Nam Mẫu chủ yếu vận chuyển đất đá thải bằng ô tô, khiến lưu lượng phương tiện lớn, tiêu hao nhiều nhiên liệu, chi phí vận tải cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Việc đưa hệ thống băng tải vào hoạt động sẽ từng bước thay thế phương thức vận chuyển bằng ô tô, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm sản xuất liên tục, ổn định; đồng thời tiết giảm chi phí, nhân lực vận hành, hạn chế bụi, khí thải và tiếng ồn. Sau khi đưa công trình này vào hoạt động, Công ty Than Nam Mẫu sẽ tập trung quản lý, vận hành hệ thống băng tải an toàn, hiệu quả, phát huy tối đa công suất thiết kế.