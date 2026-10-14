Phường Tuần Châu: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chiều 14/10, phường Tuần Châu tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trường Tiểu học và THCS Tuần Châu.

Các lực lượng của phường Tuần Châu hỗ trợ cứu nạn.

Phường Tuần Châu có địa bàn rộng, dân cư đông, địa hình đa dạng. Tại một số khu dân cư cũ, nhà ở kết hợp kinh doanh nằm trong các tuyến đường nhỏ hẹp, khiến xe chữa cháy khó tiếp cận. Bên cạnh đó, trên địa bàn phường có nhiều dự án lớn đang triển khai, với hơn 8.000 công nhân tạm trú tại các lán trại, nhà trọ. Vì vậy, việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Tình huống giả định được đặt ra như sau: Học sinh khối 9 đang học tại phòng tin học của Trường Tiểu học và THCS Tuần Châu. Do sử dụng đồng thời nhiều máy tính và thiết bị điện, khu vực ổ cắm phía cuối phòng xảy ra chập điện, phát sinh tia lửa, bén vào dây dẫn, vật liệu nhựa và các thiết bị gần đó, gây cháy.

Phát hiện đám cháy, giáo viên hô hoán, báo động, yêu cầu học sinh dừng học và di chuyển khỏi phòng. Do sự việc xảy ra bất ngờ, một số học sinh hoảng loạn, chạy dồn về phía cửa ra vào. Giáo viên phối hợp với nhân viên nhà trường hướng dẫn học sinh thoát nạn qua hành lang và cầu thang bộ. Khói từ phòng tin học lan ra hành lang, làm hạn chế tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc thoát nạn của học sinh ở các lớp lân cận. Đám cháy tiếp tục phát triển, nhiệt độ tăng cao, có nguy cơ lan sang hành lang và các phòng học liền kề.

Các phương tiện được huy động tối đa tham gia chữa cháy.

Trong tình huống giả định, các lực lượng tại chỗ, lực lượng của phường và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo kế hoạch.

Buổi diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng về công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ; nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ quy mô lớn, phức tạp. Đồng thời, hoạt động góp phần kiểm tra, vận hành cơ chế thông tin, chỉ huy, điều hành và rèn luyện kỹ năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng.