Bế mạc Giải Bóng chuyền hơi Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, Giải Bóng chuyền hơi Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026 đã khép lại thành công, hoàn thành nội dung thi đấu môn cuối cùng trong tổng số 18 môn của Đại hội.

Giải thu hút 25 đoàn đến từ các xã, phường trên địa bàn, với các vận động viên tranh tài ở hai nội dung bóng chuyền hơi nam và bóng chuyền hơi nữ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thi đấu quyết tâm, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự phát triển của phong trào bóng chuyền hơi tại cơ sở.

Giải thu hút 25 đoàn đến từ các xã, phường trên địa bàn

Kết thúc giải, ở nội dung nam, phường Mạo Khê giành giải Nhất, phường Hiệp Hòa giành giải Nhì; đồng giải Ba thuộc về xã Quảng Hà và phường Uông Bí.

Ban tổ chức đã trao các đội nhận giải Nhất, Nhì, Ba nội dung nam tại Giải Bóng chuyền hơi Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026.

Ở nội dung nữ, phường Yên Tử giành giải Nhất, phường Cẩm Phả giành giải Nhì; đồng giải Ba thuộc về phường Cửa Ông và phường Quang Hanh.

Ở nội dung nữ, phường Yên Tử giành giải Nhất

Giải đấu nhằm đánh giá chất lượng phong trào tập luyện, thi đấu bóng chuyền hơi tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Đây cũng là cơ sở để Ban Tổ chức đánh giá, tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt, triển vọng, bổ sung lực lượng tham gia các giải đấu cấp khu vực và quốc gia.

Việc hoàn thành môn thi đấu cuối cùng đã khép lại chương trình thi đấu 18 môn của Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026, góp phần đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao quần chúng và thúc đẩy hoạt động rèn luyện thể chất tại các địa phương trên địa bàn.