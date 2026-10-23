Công bố quy hoạch chi tiết trụ sở và nhà xưởng Công ty CP Chế tạo máy

Sáng 23/10, UBND phường Quang Hanh phối hợp với Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin tổ chức hội nghị công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trụ sở và nhà xưởng sản xuất của Công ty tại khu 16, phường Quang Hanh.

Lãnh đạo phường Quang Hanh trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trụ sở và nhà xưởng sản xuất cho đại diện Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin.

Theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND (ngày 20/10/2026) của UBND phường Quang Hanh, khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích hơn 215.427m². Trong đó, diện tích đất trụ sở, nhà xưởng sản xuất hơn 208.661m²; phần diện tích còn lại được bố trí làm công viên cây xanh cộng đồng và đấu nối hạ tầng giao thông.

Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất và hoạt động sản xuất của Công ty, định hướng phát triển đến năm 2040. Các khu chức năng được bố trí hợp lý, gồm trụ sở điều hành, nhà xưởng sản xuất và công viên cây xanh cộng đồng. Trong đó, chú trọng cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bảo đảm các yêu cầu về môi trường, cảnh quan và an toàn sản xuất.

Quang cảnh hội nghị công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trụ sở và nhà xưởng sản xuất của Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin tại phường Quang Hanh.

Việc công bố quy hoạch là cơ sở pháp lý quan trọng để Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin triển khai các dự án đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất, nâng cao năng lực chế tạo, sửa chữa thiết bị cơ khí phục vụ ngành Than và các ngành công nghiệp khác; đồng thời tạo việc làm, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.