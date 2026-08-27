Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị chương trình nghệ thuật mừng thành phố Quảng Ninh

Ngày 27/8, Đoàn công tác liên ngành do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì đã tổ chức kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”, diễn ra tại Quảng trường 30/10 và các khu vực lân cận (phường Hạ Long và Hồng Gai).

Đoàn công tác kiểm tra các phương án kỹ thuật đảm bảo an toàn cho khán giả.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tiến độ triển khai các hạng mục phục vụ chương trình, tập trung vào công tác lắp dựng sân khấu, khán đài, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, khu vực dành cho đại biểu; trang trí mỹ thuật, pa nô, backdrop, cổng chào và các điểm đón tiếp, trải nghiệm tại Quảng trường 30/10 cùng một số địa điểm trung tâm.

Các đơn vị liên quan cũng đang khẩn trương triển khai hệ thống màn hình LED, âm thanh phục vụ người dân và du khách theo dõi chương trình dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn và khu vực xung quanh Quảng trường 30/10. Công tác thiết kế, thi công, giám sát, kiểm định sân khấu, khán đài được rà soát nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và các yêu cầu về an toàn kỹ thuật.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là trình diễn công nghệ ánh sáng drone light, 3D Mapping trên mặt ngoài Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm cùng chương trình trình diễn ánh sáng của tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

Các diễn viên tập luyện liên tục để mang đến cho khán giả những màn trình diễn hấp dẫn, ấn tượng nhất.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương liên quan đã xây dựng phương án cụ thể về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các địa điểm tổ chức, tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cũng như trên các tuyến đường diễn ra sự kiện. Các phương án bảo đảm hệ thống lưới điện, y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… được triển khai theo đúng kế hoạch.

Nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh hoàn thành việc lắp đặt điện phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ, tăng cường phối hợp, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” được tổ chức an toàn, trang trọng, quy mô, tạo không khí phấn khởi, tự hào trong nhân dân và để lại ấn tượng đẹp đối với du khách.