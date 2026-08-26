Mừng thành phố trẻ

Mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, những ngày này, trên khắp các vùng miền, từ đô thị đến nông thôn, từ vùng sâu, vùng xa đến biên giới, hải đảo, đâu đâu cũng sôi nổi diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch, thể dục, thể thao, khởi công, khánh thành các công trình, dự án, chỉnh trang, làm đẹp đô thị, khu dân cư… chào mừng dấu mốc lịch sử của vùng đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc. Vui mừng, phấn khởi, hân hoan thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh là không khí chung, lan tỏa rộng khắp, khơi dậy khát vọng xây dựng thành phố trẻ trên chặng đường phát triển mới.

Hòa chung khí thế hân hoan, phấn khởi sau khi Quảng Ninh chính thức được Quốc hội khóa XVI thông qua trở thành thành phố, hiện các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn đã và đang sôi nổi triển khai nhiều công trình, dự án, phần việc thiết thực chào mừng.

Quảng Ninh dự kiến tổ chức khởi công nhiều công trình, dự án, như: Khu công nghiệp Đông Triều, Quảng Yên, An Hưng Quảng Ninh, Bắc Sân bay Vân Đồn, VSIP, cụm công nghiệp Hải Yên, Quảng Đức… Đây đều là những công trình, dự án quan trọng, ý nghĩa sẽ mở ra dư địa phát triển mới, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với Quảng Ninh, tạo tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đang được chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Thành Công

Tiêu biểu là khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) tại khu vực Đông Bắc sân bay Vân Đồn thuộc KCN phía Bắc sân bay Vân Đồn do Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Quang Ngân làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 2.578 tỷ đồng. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 347,79ha, triển khai 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 là 202,68ha, hoàn thành trong 36 tháng kể từ khi giao đất; giai đoạn 2 là 145,11ha, hoàn thành trong 18 tháng kể từ khi giao đất. Trước đó, ngày 16/4/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1316/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án này.

Còn tại phường Uông Bí, địa phương cũng đã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khởi công Dự án KCN An Hưng Quảng Ninh. Theo quy hoạch, KCN có quy mô khoảng 360,81ha, trong đó diện tích khu công nghiệp 323,35ha. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp đa ngành, hiện đại, ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp sạch và thân thiện với môi trường như sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, thiết bị năng lượng tái tạo, cơ khí chế tạo, thiết bị điện và y dược. Dự án được kỳ vọng trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ninh, tạo mặt bằng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ, logistics và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Ở khu vực vùng cao, biên giới, Quảng Ninh sẽ tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Đức (xã Quảng Đức) do Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm Công nghiệp Green Park làm chủ đầu tư. Cụm công nghiệp có quy mô 69,44ha, tổng vốn 520,224 tỷ đồng. Công trình được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu về xử lý nước thải và chất thải công nghiệp. Dự án hướng tới thu hút các cơ sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, chế biến, chế tạo; đồng thời tạo quỹ đất phục vụ di dời các cơ sở không phù hợp quy hoạch. Công trình được kỳ vọng tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Cùng với hoạt động khởi công nhiều công trình, KCN, cụm công nghiệp quan trọng, trên các công trường dự án trọng điểm khí thế thi đua thi công diễn ra sôi nổi với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” tăng tốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, qua đó kiến tạo không gian để Quảng Ninh phát triển trong chặng đường mới. Như Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, các nhà thầu đang huy động nhân lực, tăng ca, tăng kíp, tăng máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đây chính là một trong những dự án trọng điểm, động lực, chiến lược nâng cao vị thế, tăng liên kết vùng, để thành phố Quảng Ninh mở rộng không gian phát triển, tăng lực hút các nhà đầu tư đến với địa bàn, thúc đẩy du lịch tăng trưởng bứt phá hơn nữa…

Ở khắp các địa phương trên địa bàn, các công trình chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đô thị hiện hữu, khu vui chơi, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng… đang được khẩn trương thi công, hoàn thành để chào mừng thành phố trẻ.

Cùng với đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, không khí thi đua lao động chào mừng thành phố cũng được các nhà thầu đẩy cao ở nhiều dự án như: Tuyến đường ven sông từ Quảng Yên đến Đông Triều; cải tạo nâng cấp đường tỉnh 330; cải tạo, nâng cấp QL10; đầu tư xây dựng đường tỉnh 327; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279 đoạn từ nút giao với đường QL18 đến đường dẫn cao tốc Hạ Long – Vân Đồn; đường ven biển Vũng Đục – Cẩm Đông – Cẩm Sơn giai đoạn 2…

Ở khắp các địa phương trên địa bàn, các công trình chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đô thị hiện hữu, khu vui chơi, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình chống ngập lụt… cũng được khẩn trương thi công, hoàn thành để chào mừng thành phố trẻ. Từ các tuyến phố, khu đô thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cờ hoa được trang hoàng rực rỡ, nhân dân tích cực chỉnh trang khu phố, đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường. Không khí phấn khởi, vui mừng, hân hoan đang lan tỏa trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, quân và nhân dân trên địa bàn, mừng thành phố trẻ.