Niềm vui thành phố, khát vọng vươn lên

Từ những đô thị rực rỡ cờ hoa đến các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, từ công sở, trường học đến từng khu dân cư, niềm vui lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi các đại biểu Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh chiều ngày 24/8. Đằng sau niềm phấn khởi, tự hào là sự xúc động khi nhìn lại hành trình nỗ lực, đồng lòng xây dựng quê hương, đồng thời mở ra một tâm thế mới, với vị thế mới và khát vọng xây dựng một thành phố xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Khoảnh khắc lịch sử - Niềm vui lan tỏa

Thời khắc Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh cũng là lúc niềm vui hiện diện ở khắp các địa phương trong tỉnh. Từ trung tâm đô thị đến những thôn, bản vùng cao, từ biên giới đến các địa bàn ven biển, cờ hoa, băng rôn chào mừng được trang hoàng rực rỡ. Những ánh mắt, nụ cười, những câu chuyện sẻ chia cùng hướng về một dấu mốc đặc biệt của quê hương. Với nhiều người, đây không chỉ là sự kiện được theo dõi qua màn hình hay những dòng tin tức, mà là khoảnh khắc họ cảm nhận rõ mình đang chứng kiến một bước ngoặt trong hành trình phát triển của Quảng Ninh.

Cán bộ đảng viên, nhân dân khu Hồng Hải 6, phường Hạ Long phấn khởi, chúc mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố.

Hòa chung không khí đó, phường Hạ Long tổ chức kết nối trực tuyến tới 16 khu phố để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, trong đó có nội dung xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Tại các nhà văn hóa khu phố, màn hình LED được lắp đặt, tín hiệu từ VTV1, QTV1 kết nối ổn định, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi.

Tại khu phố Hồng Hải 6, khoảnh khắc các đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua Nghị quyết như chạm đến cảm xúc của tất cả những người có mặt. Những tràng vỗ tay vang lên, nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt; lá cờ Tổ quốc đỏ thắm hòa cùng niềm vui và tự hào. Với người dân nơi đây, từ thời khắc ấy, họ chính thức trở thành công dân của một thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Vũ Khắc Hoan, Bí thư Chi bộ Khu phố Hồng Hải 6 (phường Hạ Long), chia sẻ: “Chứng kiến khoảnh khắc các đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua nghị quyết, chúng tôi, những người con Quảng Ninh, cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những thành quả tỉnh đã đạt được, từ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hạ tầng, đô thị đến nâng cao đời sống nhân dân. Quảng Ninh trở thành thành phố không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn mở ra một chặng đường phát triển mới. Tôi tin tưởng Quảng Ninh sẽ trở thành thành phố xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống ngày càng cao, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển đất nước”.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, Trường Tiểu học Bình Khê trang hoàng banner chào mừng thành phố mới.

Cờ Tổ quốc rực rỡ trong khuôn viên nhà trường tạo khí thế sôi nổi phấn khởi chào mừng thành phố mới.

Tại phường Bình Khê, niềm vui cũng hiện diện trong từng khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Cờ hoa được trang hoàng, các hoạt động chào mừng được triển khai ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết. Với cán bộ, giáo viên và học sinh, dấu mốc của quê hương càng thêm ý nghĩa khi gắn với sự chuẩn bị cho năm học mới và kỳ vọng về những bước tiến trong giáo dục.

Chị Vũ Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Khê, cho biết: “Cô và trò nhà trường rất vui mừng, phấn khởi và tự hào khi Quảng Ninh được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương. Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, nhà trường đã trang hoàng để tạo không khí chào đón thành phố mới, đồng thời gắn niềm vui với những nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm xây dựng trường học hạnh phúc, đẩy mạnh chuyển đổi số, xứng tầm với một trường học của thành phố trực thuộc Trung ương”.

Các banner chào mừng thành phố Quảng Ninh rực rỡ trên các tuyến đường tại xã Quảng Đức.

Không chỉ ở các đô thị, niềm vui còn lan tới những bản làng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại xã Ba Chẽ, sắc cờ đỏ sao vàng nổi bật trên các tuyến phố, khuôn viên nhà văn hóa, công sở và khu dân cư. Những pano, áp phích với thông điệp “Phát triển thành phố Quảng Ninh trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc” làm bừng sáng diện mạo vùng cao, gửi gắm niềm tự hào và kỳ vọng về chặng đường phía trước.

Anh Triệu Kim Vày, thôn Nà Làng, xã Ba Chẽ, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Là người dân vùng đồng bào dân tộc, chúng tôi càng tự hào về quê hương và kỳ vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều đổi thay tích cực. Mong rằng với vị thế mới, thành phố Quảng Ninh tiếp tục có những chủ trương, chính sách phù hợp với vùng đồng bào dân tộc; quan tâm đầu tư hạ tầng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống nhân dân. Bà con sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương Ba Chẽ ngày càng phát triển, giàu đẹp”.

Vị thế mới - Quyết tâm mới

Nếu niềm vui là cảm xúc của thời khắc lịch sử, thì hành động cụ thể chính là cách để dấu mốc ấy trở thành động lực phát triển. Từ cơ sở, nhiều địa phương đang chuyển tinh thần chào mừng thành những phần việc thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Phường Hạ Long tổ chức kết nối trực tuyến tới 16 khu phố để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, trong đó có nội dung xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường Hạ Long quyết tâm xây dựng chính quyền liêm chính, gần dân, sát dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả xứng tầm với thành phố Quảng Ninh.

Bà Hoàng Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Chẽ, cho biết: “Những ngày qua, tinh thần chào mừng thành phố Quảng Ninh được Ba Chẽ cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thiết thực. Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ về tận thôn, cùng nhân dân bàn bạc, tháo gỡ khó khăn, thống nhất cách làm. Nhờ đó, nhiều công trình, phần việc được triển khai, hoàn thành trong thời gian ngắn, nhận được sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân. Từ những kết quả ấy, địa phương xác định dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố phải được chuyển hóa thành động lực và quyết tâm hành động. Ba Chẽ tiếp tục nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; từng bước thu hẹp khoảng cách giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các khu vực thuận lợi, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng địa phương phát triển bền vững, đồng hành cùng thành phố Quảng Ninh”.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Ba Chẽ phấn khởi chào mừng Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh.

Ở phường Hạ Long, vị thế mới cũng được nhìn nhận từ yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xác định đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm trong xây dựng chính quyền liêm chính, gần dân, sát dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Lưu Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hạ Long, khẳng định: Chúng tôi đón nhận sự kiện với niềm tự hào, nhưng cũng nhận thức sâu sắc đây là vinh dự và trách nhiệm lớn. Vị thế mới đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải nỗ lực hơn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Từ vùng cao bản Nà Lý, xã Quảng Đức, ông Phùn Hợp Sềnh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quảng Đức, bày tỏ kỳ vọng vị thế mới sẽ tạo thêm động lực để Quảng Ninh phát triển toàn diện hơn.

Ông chia sẻ: “Với nền tảng phát triển mạnh mẽ những năm qua, tôi tin vị thế mới sẽ tạo thêm động lực để Quảng Ninh phát triển cả về quy mô đô thị và kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tôi kỳ vọng những mục tiêu lớn sẽ sớm trở thành hiện thực. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, thành phố Quảng Ninh sẽ nhanh chóng tạo những bước tiến mới, xứng đáng với tầm vóc mới”.

Dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố đang tạo nên một tâm thế phát triển mới. Niềm tự hào không dừng ở những sắc cờ, nụ cười của ngày hôm nay, mà được tiếp nối bằng trách nhiệm, sự đồng thuận và những việc làm cụ thể. Đó chính là nền tảng để Quảng Ninh bước vào chặng đường mới với khát vọng xây dựng một thành phố xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nơi người dân được thụ hưởng ngày càng tốt hơn thành quả phát triển.