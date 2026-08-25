Để người dân thụ hưởng trọn vẹn thành quả phát triển

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra một chặng đường phát triển mới của Quảng Ninh, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng sống, khả năng tiếp cận dịch vụ và cơ hội phát triển của người dân. Trên nền tảng những kết quả đã được tạo dựng trong nhiều năm qua, Quảng Ninh tiếp tục lấy con người làm trung tâm, để thành quả tăng trưởng được thể hiện ngày càng rõ hơn trong đời sống.

Nguồn lực phát triển dành cho người dân

Sau chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí, bà Trương Thị Huệ (74 tuổi, phường Yên Tử) đã được bác sĩ phát hiện rối loạn nhịp tim và được chỉ định thăm khám chuyên sâu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Bà Huệ chia sẻ: Sau kiểm tra, bác sĩ thông báo tôi bị hẹp nhiều vị trí động mạch vành, trong đó đoạn hẹp nặng nhất trên 95%, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch cấp. Tôi đã nhanh chóng được can thiệp đặt 2 stent mạch vành và đã khỏe mạnh. May mắn hôm đó tôi đi khám định kỳ nên phát hiện bệnh và được chữa trị kịp thời”.

Chăm sóc sức khỏe tại Quảng Ninh đang chuyển từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động quản lý sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ và phòng bệnh. Quảng Ninh đã triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí 1 lần/năm cho toàn dân; xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và liên thông dữ liệu khám chữa bệnh. Năm 2025, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,75%. Quảng Ninh hiện có 8.715 giường bệnh, đạt 61 giường và 17,4 bác sĩ/vạn dân; 4 bệnh viện cấp chuyên sâu thực hiện được hơn 70% danh mục kỹ thuật tuyến Trung ương. Tỷ lệ bệnh nhân chuyển đa tuyến chỉ 3,86%, đứng thứ 2 toàn quốc.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh đo huyết áp, sàng lọc sức khỏe cho người dân phường Hồng Gai, tại điểm trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.

Trong giáo dục, giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh đã bố trí gần 3.300 tỷ đồng từ ngân sách để đầu tư mạng lưới trường lớp từ mầm non đến THPT. Toàn tỉnh hiện có 346 cơ sở giáo dục; 100% phòng học được kiên cố hóa; 92,07% trường đạt chuẩn quốc gia; 85% học sinh được học 2 buổi/ngày, riêng cấp tiểu học đạt 100%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. Mạng lưới đào tạo nghề với 1 trường trung cấp, 6 trường cao đẳng và 3 trường đại học, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo nhân lực tại chỗ.

Đầu tư cho con người còn được thể hiện ở việc tạo sinh kế và việc làm. Quảng Ninh hiện có khoảng 696.000 người trong lực lượng lao động, trên 682.000 người có việc làm. Năm 2025, địa phương giải quyết việc làm cho 30.740 lượt lao động, đạt 102,5% kế hoạch; tuyển sinh đào tạo nghề cho 40.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 87,5%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 42,8%.

Ứng dụng công nghệ trong dạy và học tại Trường THCS Mạo Khê, phường Mạo Khê.

Cùng với đó, Quảng Ninh duy trì 3 năm liên tiếp 2023, 2024 và 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Đến nay 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có đường ô tô đến trung tâm, điện lưới quốc gia, sóng 4G, 5G và nước sạch đạt chuẩn, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, tổng chi an sinh xã hội của Quảng Ninh đạt 1.870 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Nâng chuẩn sống trong chặng đường mới

Gần 10 năm trước, từ công việc đồng áng với thu nhập bấp bênh, chị Lê Thị Luyến (khu phố Yên Hải, phường Phong Cốc) sang Hải Phòng làm công nhân. Mỗi ngày, chị mất gần 2 giờ đi và về. Hơn 1 năm nay, khi KCN Bắc Tiền Phong (phường Liên Hòa) phát triển, chị chuyển về làm tại Công ty CP Nosco Shipyard; chồng chị cũng làm việc trong khu công nghiệp, còn con gái sau khi tốt nghiệp đại học trở về làm phiên dịch cho một doanh nghiệp tại đây. “Hai vợ chồng tôi hiện có thu nhập khoảng 15-16 triệu đồng/người/tháng. Con gái tôi mới ra trường đi làm cũng có việc làm ổn định với thu nhập khoảng 20 triệu đồng. Làm việc gần nhà giúp gia đình có thêm thời gian chăm sóc nhau, cuộc sống cũng ổn định hơn”- chị Luyến chia sẻ.

Câu chuyện của gia đình chị Luyến cho thấy yêu cầu của an sinh xã hội trong một không gian phát triển mới không chỉ là hỗ trợ khi người dân gặp khó khăn, mà còn phải tạo việc làm, sinh kế, nhà ở và điều kiện tiếp cận các dịch vụ thiết yếu để người dân ổn định cuộc sống lâu dài. Khi xem xét việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, yêu cầu bảo đảm quyền lợi của người dân trong quá trình chuyển đổi cũng được đặt ra, nhất là với vùng miền núi, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương.

Công ty CP Nosco Shipyard, phường Liên Hòa, với hệ thống cầu cảng và cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu biển quy mô lớn.

Định hướng chung là hình thành hệ thống an sinh xã hội đồng bộ cho toàn thành phố, bảo đảm người có công, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người lao động, người có thu nhập thấp, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương được tiếp cận kịp thời chính sách hỗ trợ, dịch vụ xã hội cơ bản và cơ hội phát triển sinh kế. An sinh phải gắn với việc làm bền vững, đào tạo nghề, nâng thu nhập, nhà ở xã hội; đồng thời tăng kết nối dữ liệu dân cư, lao động - việc làm, BHXH, BHYT và trợ giúp xã hội để hỗ trợ đúng người, đúng thời điểm.

Phát biểu tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, khẳng định: Việc thành lập thành phố Quảng Ninh không chỉ mang ý nghĩa về danh xưng hay mô hình tổ chức mà quan trọng hơn là tạo ra không gian và động lực phát triển mới. Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mới chỉ là bước đầu, vấn đề đặt ra là sau khi được công nhận, Quảng Ninh phải làm gì để phát triển tương xứng với danh xưng, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh và phát huy các lợi thế của địa phương. Với mục tiêu đặt ra đến năm 2030, Quảng Ninh đạt thu nhập bình quân trên 20.000 USD/người là một yêu cầu rất cao, đòi hỏi tốc độ tăng trưởng phải duy trì ở mức khoảng 12%/năm trở lên. Đây là áp lực lớn, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của nhân dân.

Hội LHPN xã Hoành Mô phối hợp với Hội LHPN phường Quang Hanh tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026, với nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới.

Cùng với tăng trưởng, Quảng Ninh đặt ra những chuẩn cao hơn về chất lượng sống. Đó là tiếp tục duy trì không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; 100% người thuộc hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách và nhóm dễ bị tổn thương được tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội cơ bản; 100% dân số tham gia BHYT; trên 95% trường đạt chuẩn quốc gia; trên 90% lao động qua đào tạo; diện tích nhà ở bình quân khoảng 36m² sàn/người vào năm 2030; HDI thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước…