Truyền thông mô hình Nhà văn hóa số, Khu phố số tại phường Liên Hoà

Chiều 7/8, UBND phường Liên Hòa phối hợp với VNPT Quảng Ninh tổ chức hội nghị truyền thông mô hình Nhà văn hóa số, Khu phố số và hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng chữ ký số cá nhân miễn phí cho cán bộ, người dân. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến hai chuyên đề trọng tâm: Truyền thông mô hình Nhà văn hóa số, Khu phố số; hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng chữ ký số cá nhân miễn phí. Nội dung các chuyên đề tập trung giới thiệu mục tiêu, ý nghĩa, giải pháp triển khai mô hình Nhà văn hóa số, Khu phố số; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử và khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ sở và sử dụng chữ ký số cá nhân. Những ý kiến, kiến nghị được đại diện VNPT Quảng Ninh và đơn vị chuyên môn trực tiếp giải đáp, hướng dẫn, góp phần tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Hội nghị đã truyền thông về mô hình Nhà văn hóa số, Khu phố số và hỗ trợ cài đặt, kích hoạt chữ ký số cá nhân miễn phí cho 160 cán bộ và người dân của 11 khu phố trên địa bàn phường. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng số, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.