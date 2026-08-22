Siết kỷ cương trong xử lý vi phạm hành chính

Từ thực tiễn xử lý vi phạm hành chính trên nhiều lĩnh vực, Quảng Ninh đang tiếp tục siết chặt kỷ cương, chuẩn hóa nghiệp vụ, bảo đảm việc áp dụng pháp luật đúng thẩm quyền, trình tự và thống nhất.

Sở Tư pháp tập huấn chuyên sâu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 3/2026, toàn tỉnh xử phạt trên 63.300 vụ vi phạm hành chính, tập trung ở các lĩnh vực thương mại, an ninh trật tự, an toàn giao thông, đất đai, xây dựng, thuế. Toàn tỉnh ban hành 64.025 quyết định xử phạt, 52.230 quyết định đã thi hành. Tổng số tiền phạt thu được hơn 316,3 tỷ đồng, riêng UBND các cấp, số tiền phạt thu được hơn 52,38 tỷ đồng (tăng hơn 40,48 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Theo cơ quan chức năng, hành vi vi phạm khá đa dạng, gắn với đặc thù quản lý ở từng cấp, từng lĩnh vực. Vi phạm chủ yếu liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, an toàn thực phẩm, lao động, an toàn công trình. Tại cơ sở, nhiều vụ việc tập trung vào xây dựng sai nội dung giấy phép, chậm đăng ký biến động đất đai; lấn, chiếm đất. Tùy tính chất, mức độ, cơ quan có thẩm quyền áp dụng phạt tiền, tịch thu, buộc tiêu hủy tang vật hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Lực lượng chức năng xã Đầm Hà tuyên truyền đến ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Ảnh: Lê Nam

Trong kỳ, toàn tỉnh có 186 đối tượng bị lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính là 375 người, gồm 269 người đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 100 người đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, 5 người áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường và 1 người đưa vào trường giáo dưỡng.

Để bảo đảm công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện liên tục, thống nhất, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát thẩm quyền, thực hiện bàn giao, lưu trữ, bảo quản hồ sơ; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn hoặc báo cáo Bộ Tư pháp. Công tác kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như đất đai, xây dựng, giao thông, y tế, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, khai thác thủy sản…

Cùng với tăng cường kiểm tra, tỉnh chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ trực tiếp tham mưu, xử lý vi phạm. Tháng 7/2026, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu cho cán bộ các sở, ngành, cơ quan ngành dọc và cấp xã, tập trung vào những nội dung thiết thực như xác định hành vi, lập biên bản, xác định thẩm quyền, ban hành quyết định xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và tổ chức thi hành quyết định.

Theo ông Đặng Bá Bắc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thực tiễn đang đặt ra yêu cầu cán bộ trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính phải thường xuyên cập nhật quy định mới, nắm chắc trình tự, thủ tục và thẩm quyền. Mục tiêu là bảo đảm mỗi quyết định xử lý được ban hành đúng quy định, khách quan, chính xác và khả thi.

Yêu cầu này càng rõ khi qua kiểm tra vẫn phát hiện những sai sót nghiệp vụ. Năm 2025, Sở Tư pháp kiểm tra tại phường Hồng Gai, xã Đầm Hà và xã Quảng Tân. Kết quả cho thấy việc xác định thẩm quyền, lập biên bản, áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả cơ bản đúng quy định. Tuy nhiên, một số hồ sơ còn xác định chưa chính xác tình tiết tăng nặng, mức tiền phạt; thiếu hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả; trích dẫn căn cứ chưa đầy đủ; sử dụng mẫu quyết định chưa đúng; việc ghi nhận quyền giải trình, ký từng trang biên bản còn thiếu sót. Các địa phương đã khắc phục và kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cán bộ liên quan.

Hiện thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính vẫn còn một số vướng mắc. Vì vậy, cùng với phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm, yêu cầu đặt ra là tiếp tục chuẩn hóa từng khâu nghiệp vụ, tăng kiểm tra, tập huấn và phối hợp giữa các cơ quan. Xử phạt đúng từ căn cứ pháp lý, thẩm quyền đến trình tự, thủ tục và tổ chức thi hành chính là cơ sở để bảo đảm kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và ý thức chấp hành pháp luật trên địa bàn.