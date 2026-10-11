Bắc nhịp cầu hữu nghị Việt - Lào

Từ những câu tiếng Việt đầu tiên, các lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hạ Long dần tự tin giao tiếp, học tập và hòa nhập với sinh viên Việt Nam. Những giờ học, chuyến đi và hoạt động chung cũng tạo nên một cây cầu hữu nghị kết nối tình bạn Việt - Lào.

Một nhóm sinh viên Lào thực hành nói Tiếng Việt cùng giảng viên tại Thư viện.

Học tiếng Việt từ tháng 10/2025 đến tháng 8/2026, lưu học sinh Lào Phoummalay Muenlath đã có một hành trình không dễ dàng. Đến nay, sau quá trình học tiếng Việt, Phoummalay đã trở thành sinh viên K4C, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hạ Long.

Phoummalay Muenlath cho biết: “Lúc đầu học tiếng Việt, em thấy khá khó, đặc biệt là phát âm và nghe người Việt Nam nói chuyện với nhau. Có những lúc em nghe nhưng không hiểu hết nội dung và cũng ngại giao tiếp vì chỉ sợ mình nói sai. Nhưng đến bây giờ, nhờ các thầy cô tận tình dạy dỗ và giúp đỡ, em đã tiến bộ hơn và tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Việt”.

Còn với Khampasert Khoaunvithong, sinh viên lớp Quản trị kinh doanh K5A, quá trình 10 tháng học tiếng Việt không chỉ là khoảng thời gian để chuẩn bị cho chương trình đại học. Đó còn là quãng thời gian khám phá một đất nước mới, tìm hiểu văn hóa và con người Việt Nam.

Khampasert Khoaunvithong cho biết: “Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì em sang đây để học tiếng Việt, được trải nghiệm, được khám phá và tìm hiểu về văn hóa, con người của Việt Nam. Sau 10 tháng học tiếng Việt em đã nhận được chứng chỉ và học tập tại Trường Đại học Hạ Long. Ngoài học tiếng Việt, em đã được trải nghiệm và khám phá rất nhiều thứ. Giờ đây, em đã xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình”.

Nhóm lưu học sinh Lào trải nghiệm thực tế tại xã Hoành Mô.

Quan trọng hơn, những trải nghiệm ngoài lớp học giúp tiếng Việt trở thành ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày của các lưu học sinh Lào. PGS.TS Hoàng Thị Thu Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, cho biết: “Chúng tôi xây dựng những không gian lớp học tiếng Việt đối với du học sinh Lào rất đa dạng, hình thức dạy học ngày càng phong phú hơn. Ngoài những giờ dạy chính khóa, nhà trường tổ chức các chuyên đề, các chương trình tìm hiểu văn hóa. Qua những chuyến đi đó, các em cũng có sự phát triển về vốn từ, tìm hiểu văn hóa, lịch sử và cả ẩm thực truyền thống của Việt Nam”.

Để một sinh viên Lào có thể sử dụng tiếng Việt tự tin trong học tập và cuộc sống, phía sau mỗi lớp học là sự đồng hành của đội ngũ giảng viên và cả những sinh viên khóa trước. Qua 14 khóa đào tạo, tiếng Việt dần trở thành bước đệm để nhiều lưu học sinh Lào tiếp tục hành trình học tập tại Trường Đại học Hạ Long. Riêng năm học 2025-2026, có 108 lưu học sinh sang học tiếng Việt, trong đó hơn 80 em đăng ký tiếp tục học đại học tại trường.

Tiến sĩ Vũ Thị Minh Tâm, Trưởng Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hạ Long, cho biết: “Thầy cô giảng dạy tiếng Việt, cũng như giáo viên chủ nhiệm lớp luôn đồng hành và quan tâm cùng các sinh viên Lào. Chúng tôi có đội ngũ giảng dạy tiếng Việt giàu kinh nghiệm, cùng đội ngũ lưu học sinh từ khóa trước đến khóa sau giúp đỡ các em trong việc học tiếng Việt, biên phiên dịch trên lớp và tìm hiểu văn hóa Việt Nam”.

Bắc nhịp cầu hữu nghị Việt - Lào

Trong những năm học tập tại Quảng Ninh, các lưu học sinh Lào cũng được tham gia nhiều câu lạc bộ của trường, từ câu lạc bộ sinh viên sư phạm, sinh viên tình nguyện, đến các câu lạc bộ chuyên môn. Trong những chương trình như “Mùa hè xanh”, họ cùng sinh viên Việt Nam đến nhiều địa phương để hỗ trợ cộng đồng, tặng quà và thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Tháng 7 vừa qua, trong chuyến tình nguyện đến xã Hoành Mô, các lưu học sinh Lào có thêm cơ hội gặp gỡ người dân vùng cao, tìm hiểu đời sống và văn hóa nơi đây. Tình bạn Việt - Lào vì thế được nuôi dưỡng từ những điều rất giản dị, rồi lớn dần qua mỗi cuộc gặp, mỗi hành trình.

Cũng theo PGS.TS Hoàng Thị Thu Giang, việc tìm hiểu văn hóa cũng là con đường để các lưu học sinh Lào phát triển ngôn ngữ. Nhờ đó, các em có một công cụ rất hữu ích để có thể làm việc, nhất là những công việc liên quan đến phát triển quan hệ hữu nghị Việt - Lào. Từ lớp học, những cuộc gặp gỡ Việt - Lào được nối dài qua những điều giản dị. Một câu tiếng Việt, một chuyến đi, hay một hoạt động tình nguyện đều có thể trở thành ký ức đẹp, để các sinh viên Lào mang theo vốn tiếng Việt và những tình bạn hữu hảo, thân thiện tại Quảng Ninh.