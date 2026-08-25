Đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển mới

Sau 40 năm đổi mới cùng đất nước, Quảng Ninh đã vươn lên mạnh mẽ, ghi dấu những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Trong hành trình ấy, nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng giữ vai trò then chốt, là động lực quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục bứt phá, hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Trường Đại học Hạ Long tổ chức chương trình "Nhà trường - Doanh nghiệp - Người học: Đồng hành kiến tạo tương lai" (tháng 8/2026).

Cách đây 40 năm, khi Quảng Ninh cùng cả nước bước vào công cuộc đổi mới, nguồn nhân lực nhìn chung còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo, nhất là lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, còn thấp.

Đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật và nhân lực quản lý có năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành kinh tế mới còn thiếu.

Điều kiện đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Các trường phổ thông chủ yếu là nhà cấp 4, thiết bị dạy học nghèo nàn, nhiều nơi còn phải học trong cơ sở tranh tre hoặc chưa có đủ lớp học.

Nhưng cũng chính trong bối cảnh đó, con người Quảng Ninh với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tinh thần cần cù, sáng tạo đã trở thành nguồn lực quan trọng, từng bước vượt qua khó khăn, tạo nền tảng cho quá trình phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về sau.

Học sinh Trường THPT Hòn Gai những năm 80. Ảnh nhà trường cung cấp

Đặc biệt là từ năm 2011 đến nay, Quảng Ninh chủ động chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, lấy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững làm trục xuyên suốt. 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực được Quảng Ninh kiên trì thực hiện và tạo được những chuyển biến rõ nét.

Ngày 13/10/2014 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong hành trình phát triển giáo dục đại học của Quảng Ninh khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1869/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Hạ Long trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Sự ra đời của nhà trường đã mở rộng cơ hội đào tạo nhân lực trình độ cao tại chỗ.

Sau hơn 10 năm thành lập, từ 2.500 người học (trong đó hệ đại học chỉ chiếm 12%), đến nay, quy mô của Trường Đại học Hạ Long đã lên tới 12.000 sinh viên và học viên (trong đó hệ đại học chiếm tới 95%).

Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, cho biết: Trường sẽ tiếp tục thực hiện phương châm “Lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, giảng viên là động lực”. Đặc biệt, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực thế mạnh như Du lịch, Ngôn ngữ, Công nghệ thông tin, Nghệ thuật...

Công nhân Công ty CP Than Mông Dương khai thác than trong lò chợ. Ảnh: Phạm Tăng

Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách để thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại địa phương. Tiêu biểu như: Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với viên chức Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (nay là Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu), viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực Y tế giai đoạn 2023-2025.

Hay như Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh quy định về chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị thuộc Quảng Ninh giai đoạn 2025-2030.

Từ những chủ trương, định hướng mang tính nền tảng, Quảng Ninh từng bước cụ thể hóa mục tiêu phát triển nguồn nhân lực bằng những giải pháp thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển của từng giai đoạn.

Riêng giai đoạn 2021-2024, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm với tổng số 346 lớp đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước cho 22.598 lượt học viên với tổng kinh phí bố trí để thực hiện gần 54 tỷ đồng. Giai đoạn này, Quảng Ninh cũng đã có 39 CBCCVC được cấp có thẩm quyền đồng ý phê duyệt tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

Cùng với việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là đội ngũ CBCCVC, Quảng Ninh còn dành nguồn lực cho đối tượng là học sinh, sinh viên được tham gia các chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc.

Cuối năm 2025, Quảng Ninh đạt 229 sinh viên/vạn dân, cao hơn mức trung bình cả nước. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo đã đạt 87,8%. Riêng nửa đầu năm 2026, Quảng Ninh có thêm 4.200 lao động đã qua đào tạo, tạo ra trên 14.000 việc làm tăng thêm.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới, Quảng Ninh đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực để nâng “chất” nguồn nhân lực. Như, dành tỷ lệ thỏa đáng trong nhu cầu tuyển dụng mới hằng năm để tuyển dụng, thu hút, trọng dụng nhân tài, cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, chuyên sâu.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng thêm những cơ chế, chính sách hấp dẫn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp FDI có công nghệ cao...

Quản lý bộ phận Nhà hàng SeaBay thuộc T&Y Group (trụ sở ở phường Bãi Cháy) trực tiếp trao đổi, hướng dẫn nhân viên trong công tác vận hành.

Trên nền tảng đã được bồi đắp qua bốn thập niên, Quảng Ninh đang tiếp tục đặt kỳ vọng vào một thế hệ nhân lực mới, có tri thức, kỹ năng, khát vọng cống hiến và khả năng thích ứng. Để từ đó, cùng địa phương bước vào chặng đường phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng về một Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Lan Anh