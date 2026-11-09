Đưa công nghệ thiết bị lớn vào khai trường

Trong điều kiện các mỏ than lộ thiên ngày càng xuống sâu, ngành Than đang đẩy mạnh đầu tư thiết bị công suất lớn, kết hợp cơ giới hóa đồng bộ với ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành sản xuất. Việc đưa các thiết bị hiện đại vào khai trường góp phần nâng cao năng lực khai thác, tối ưu hóa khâu bốc xúc, vận tải, giảm chi phí và sức lao động trực tiếp; đồng thời tăng cường kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.



Các mỏ than lộ thiên ở Quảng Ninh ngày càng khai thác xuống sâu, đòi hỏi phải đẩy mạnh cơ giới hóa, sử dụng thiết bị công suất lớn để nâng cao năng suất, hiệu quả và bảo đảm an toàn.

Tại các khai trường, máy xúc điện công suất lớn phối hợp đồng bộ với ô tô vận tải trọng tải cao, nâng năng lực bốc xúc, vận chuyển đất đá và giảm thời gian chờ của thiết bị.

Công ty CP Than Cao Sơn đẩy mạnh sử dụng đồng bộ máy xúc và ô tô vận tải trọng tải lớn, tối ưu năng lực thiết bị, nâng cao năng suất và tiết giảm chi phí khai thác. Ảnh: Công Minh (CTV)

Trên các tuyến đường mỏ lộ thiên của Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu, những đoàn xe trọng tải lớn liên tục vận chuyển đất đá, than, đáp ứng yêu cầu sản xuất tại các khai trường ngày càng xuống sâu.



Để các thiết bị trọng tải lớn vận hành an toàn, công nhân luôn phải thực hiện kiểm tra kỹ thuật trước mỗi ca sản xuất, chủ động phát hiện và xử lý những nguy cơ mất an toàn.

Cùng với xe vận tải, máy xúc công suất lớn cũng được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên ngay tại khai trường, nhằm hạn chế sự cố và duy trì hoạt động ổn định của dây chuyền khai thác.

Công nhân Phân xưởng Sửa chữa thiết bị cơ điện (Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu) trực tiếp sửa chữa thiết bị khai thác, góp phần bảo đảm máy móc vận hành ổn định, phục vụ sản xuất an toàn, liên tục.

Không chỉ nâng cao năng suất, các mỏ còn sử dụng thiết bị chuyên dụng bảo vệ môi trường. (Ảnh: Xe CAT 773E-GF13W phun nước dập bụi trên khai trường Than Hà Tu, hạn chế bụi phát tán trong quá trình khai thác)



Than từ khai trường được bốc xúc, tập kết tại kho bãi bằng máy xúc lật công suất lớn.

Hệ thống máy đánh đống, bốc rót và băng tải quy mô lớn tại Công ty Tuyển than Cửa Ông giúp cơ giới hóa hoạt động tập kết, quản lý kho than, giảm khâu trung chuyển và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Từ kho bãi, than được vận chuyển liên tục qua hệ thống băng tải đến khu vực bốc rót, đáp ứng yêu cầu than tiêu thụ cho khách hàng.

Hệ thống cảng Cửa Ông với các thiết bị bốc rót hiện đại góp phần nâng cao năng lực tiêu thụ than, bảo đảm nguồn cung năng lượng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.