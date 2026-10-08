Ngăn chặn buôn lậu trên tuyến biên giới biển Vạn Gia

Tuyến biên giới biển Vạn Gia là địa bàn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là dịp cuối năm. Nhận thức rõ điều này, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia đã tăng cường bám nắm địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan vừa ngăn chặn vi phạm, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương hàng hóa.

Được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới biển dài 14,8km, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn có nhiều hoạt động vận tải, giao thương đường biển. Bên cạnh những chuyến hàng hợp pháp, các đối tượng thường lợi dụng vùng biển rộng, nhiều luồng lạch để vận chuyển hàng hóa trái phép. Đặc biệt, các đối tượng buôn lậu thường sử dụng xuồng máy, di chuyển ban đêm, chuyển hàng giữa các phương tiện trên biển gây không ít khó khăn cho lực lượng kiểm tra, kiểm soát.

Lực lượng Biên phòng, Hải quan phối hợp kiểm tra phương tiện hoạt động trên khu vực cửa khẩu cảng Vạn Gia.

Nổi bật, vào khoảng 2 giờ sáng, ngày 20/12/2025, tại vùng biển Đầu Tán, xã Vĩnh Thực, tổ tuần tra của Đồn BPCK cảng Vạn Gia phát hiện 3 xuồng máy có biểu hiện nghi vấn. Bí mật theo dõi, truy đuổi đến khu vực biên giới biển xã Đầm Hà, lúc 2 giờ 45 phút, lực lượng biên phòng đã bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Văn Mẩn và Ngô Xuân Hiệp đang sang mạn trái phép 900 bao tải cau khô không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp từ đò sắt sang xuồng máy. Tổng khối lượng lên tới 27 tấn, trị giá hơn 3 tỷ đồng. Đơn vị đã đưa người, phương tiện cùng tang vật về xác minh; sau đó khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Việc phát hiện cả phương tiện tập kết và phương tiện nhận hàng cho thấy tầm quan trọng của công tác nắm tình hình, theo dõi hành trình trên biển. Hoạt động kiểm soát cần được duy trì cả tại cửa khẩu và những khu vực có nguy cơ phát sinh việc tập kết, chuyển hàng trái phép giữa các phương tiện.

Theo số liệu của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, từ ngày 12/12/2025 đến 30/9/2026, đơn vị bắt giữ, xử lý 9 vụ, 11 đối tượng, 12 phương tiện. Ngoài vụ án liên quan đến 27 tấn cau khô, đơn vị lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 8 vụ thuộc các lĩnh vực thủy sản, thương mại, giao thông thủy nội địa, với tổng tiền phạt 94,5 triệu đồng. Tang vật tịch thu, tiêu hủy gồm 287kg xúc xích đông lạnh và một bộ công cụ kích điện…

Cùng với chủ động tuần tra, đồn phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia và các lực lượng chức năng kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Tháng 3/2026, lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp với đơn vị phát hiện một bè gỗ vận chuyển xúc xích, trứng vịt có nguồn gốc từ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Việc phát hiện ngay trên vùng nước cảng góp phần ngăn hàng hóa vi phạm tiếp tục được đưa đi tiêu thụ.

Công tác phối hợp còn phục vụ yêu cầu quản lý lượng phương tiện, hàng hóa lớn qua cửa khẩu. Từ ngày 1/12/2025 đến 5/9/2026, đồn làm thủ tục nhập cảnh cho 11.113 lượt phương tiện, xuất cảnh cho 11.100 lượt phương tiện. Hàng thuộc diện tạm nhập, tái xuất qua cảng có hơn 76.000 tấn hàng đông lạnh, 1,8 triệu kiện thuốc lá và hơn 67.000 kiện rượu. Trao đổi thông tin kịp thời, kiểm tra, giám sát theo chức năng từng lực lượng giúp phòng ngừa vi phạm, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương hợp pháp.

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát, đơn vị phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật. Sự gắn bó với người dân còn được vun đắp qua những việc làm cụ thể. Trong đợt thời tiết diễn biến phức tạp do bão tháng 7/2026, cán bộ, chiến sĩ đến các thôn, khu neo đậu, hướng dẫn tàu thuyền, bè mảng phòng tránh. Việc thường xuyên có mặt tại cơ sở giúp đơn vị gần dân, thuận lợi hơn trong trao đổi thông tin, vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Trung tá Lưu Văn Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, chia sẻ: Trước đặc thù địa bàn rộng, tiềm ẩn phức tạp, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, coi trọng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật. Phát huy những kết quả đã đạt được, những tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp tuần tra và phát huy sự hợp tác của người dân để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biển Vạn Gia.