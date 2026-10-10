Tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội TDTT TP Quảng Ninh lần thứ X

Sáng 10/10, tại Khu Liên hợp thể thao Quảng Ninh, phường Tuần Châu, Ban Tổ chức Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026 tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc Đại hội.

Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026; đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương cùng các lực lượng tham gia phục vụ tổng duyệt.

Các khối phường diễu hành biểu dương lực lượng tại chương trình tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã rà soát toàn bộ các nội dung chính của Lễ khai mạc, gồm: diễu hành biểu dương lực lượng, các nghi thức khai mạc, rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống, chào cờ, diễn văn khai mạc, lời hứa của VĐV, lời tuyên thệ của trọng tài, tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn, chương trình đồng diễn nghệ thuật TDTT...

Theo kịch bản, Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026 có chủ đề “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”. Chương trình gồm 3 phần chính: diễu hành biểu dương lực lượng; các nghi thức của Lễ khai mạc; đồng diễn nghệ thuật TDTT.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026, dự và theo dõi chương trình tổng duyệt.

Đây là sự kiện thể thao lớn, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần, nhằm đánh giá sự phát triển phong trào TDTT của các ngành, địa phương, đồng thời tuyển chọn lực lượng VĐV tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Qua tổng duyệt, Ban Tổ chức kiểm tra cụ thể công tác điều hành, âm thanh, ánh sáng, vị trí các khối diễu hành, lực lượng đồng diễn, nghi thức lễ tân, y tế, an ninh trật tự và các điều kiện phục vụ. Các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện những nội dung còn lại, bảo đảm Lễ khai mạc diễn ra trang trọng, an toàn, đúng kịch bản và tạo khí thế sôi nổi cho ngày hội thể thao lớn của thành phố.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật TDTT tại buổi tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026 diễn ra vào 8h ngày 11/10 tại Khu Liên hợp thể thao Quảng Ninh, phường Tuần Châu và sẽ được truyền hình trực tiếp trên hai kênh QTV1, QTV3 và livestream trên fanpage của Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.