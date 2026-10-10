Vũ Hải Toàn và hành trình chinh phục 5 huy chương vàng

5 HCV tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026 là dấu ấn nổi bật của VĐV phường Quang Hanh Vũ Hải Toàn (SN 2007). Đằng sau những tấm huy chương ấy là hàng nghìn cây số tích lũy trên đường chạy, những ngày vừa học vừa tập và một niềm đam mê được nuôi dưỡng từ chính cộng đồng runner.

Vừa hoàn thành cự ly 10.000m, Vũ Hải Toàn gần như không có nhiều thời gian để hồi phục. Chỉ khoảng 15 phút sau, em lại bước vào cuộc đua 5.000m. Hai cự ly dài diễn ra trong vòng chưa đầy một giờ là thử thách không nhỏ về thể lực và sức bền. Thế nhưng, Toàn đã về đích với kết quả tốt nhất ở cả hai nội dung. Màn thi đấu đầy sức bền ấy trở thành một trong những dấu ấn nổi bật của môn Việt dã tại Đại hội TDTT Quảng Ninh 2026, diễn ra ngày 19/8 tại Khu Liên hợp thể thao thành phố phường Tuần Châu.

Vũ Hải Toàn (thứ 2, trái sang) tự hào với 2 tấm HCV giành được tại Đại hội TDTT.

Nhắc lại cuộc đua, Toàn vẫn còn bất ngờ với chính mình: "Sau cự ly 10.000m, em nghỉ 15 phút rồi vào chạy 5.000m luôn. Bản thân em cũng rất bất ngờ".

2 tấm HCV đáng nhớ ấy nằm trong số 5 HCV Toàn giành được tại đại hội, cùng những thành tích ở các nội dung 8.000m, 4x400m nam... Kết quả càng đáng chú ý khi em phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều runner mạnh như Bá Trung, Hồng Quang... Trước những đối thủ giàu kinh nghiệm, Toàn thừa nhận em đã phải "dè chừng rất nhiều".

Để có được nền thể lực cho những cuộc đua như vậy là một quá trình rèn luyện bền bỉ. Một ngày của Toàn thường bắt đầu từ khoảng 5h bằng bài tập nhẹ trước khi đến lớp. Sau 2 ca học, khoảng 17h em bước vào buổi tập chính kéo dài 2-3 giờ. Buổi tối, Toàn tiếp tục làm bài, nghiên cứu giáo án, phương pháp tập luyện và điều chỉnh kỹ thuật. Nhịp học và tập ấy được Toàn duy trì đều đặn suốt 2-3 năm qua.

Vũ Hải Toàn thể hiện sự bền bỉ, phong độ tốt ở Đại hội TDTT 2026.

Không chỉ tập theo giáo án, Toàn còn chủ động tìm thêm môi trường cọ xát. Nếu các ngày trong tuần được chia kín cho học tập và trên sân tập thì cuối tuần, Toàn lại tìm đến những cộng đồng chạy bộ như VietMarathoner, Cẩm Phả Runner và các CLB, đội nhóm khác. Những buổi "long run" thường là 25-30km, góp phần đưa tổng khối lượng tập luyện của Toàn lên khoảng 90-100km/tuần.

Chính những buổi chạy cùng cộng đồng mang lại cho Toàn nhiều trải nghiệm khác với môi trường tập luyện ở trường. Mỗi người có cách tập, kinh nghiệm và thế mạnh riêng. Qua đó, em vừa nâng sức bền, vừa học cách phân phối thể lực, điều chỉnh phương pháp và hiểu hơn giới hạn của bản thân. Đặc biệt, trước đại hội, Toàn chủ động tăng các bài chạy dài cùng đội, nhóm để tích lũy nền thể lực cho việc thi đấu nhiều nội dung trong thời gian ngắn.

Đánh giá về Vũ Hải Toàn, HLV điền kinh Vũ Thị Hoa (Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh), trọng tài của giải, cho biết: Toàn là VĐV có nền tảng sức bền tốt, ý chí thi đấu cao. Việc em có ý thức tập luyện tốt, chủ động học hỏi và thường xuyên cọ xát tại các giải, nhóm chạy là những yếu tố giúp em tiếp tục tiến bộ và nâng cao thành tích.

Sự tiến bộ ấy cũng được thể hiện qua những dấu ấn trước đại hội. Năm 2025, khi còn là học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, Toàn giành HCV cự ly 1.500m nam THPT tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc tổ chức tại thành phố Huế. Năm 2026, Toàn vô địch cự ly 5km Giải Báo Hà Nội Mới. Ở cự ly 21km, em từng đạt thành tích khoảng 1 giờ 13 phút. Việc theo học đúng chuyên ngành cũng giúp em từng bước kết hợp kinh nghiệm thực tế với kiến thức về kỹ thuật, giáo án và phương pháp huấn luyện, từ đó tập luyện ngày càng bài bản hơn.

Hải Toàn chủ động xây dựng lịch tập luyện, tham gia thi đấu cọ xát để nâng cao thể lực và khả năng chuyên môn.

Với Toàn, những tấm huy chương không phải là đích đến cuối cùng. Để tiếp tục theo đuổi đam mê, em hiện học chuyên ngành Điền kinh tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, hướng tới trở thành giáo viên, hoặc HLV thể thao, có cơ hội đem những kiến thức, kinh nghiệm của mình đóng góp cho thể thao Quảng Ninh. 5 HCV là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng trên hành trình của Hải Toàn, phía trước vẫn còn những cung đường dài để chinh phục.