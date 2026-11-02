Gần 92.700 lượt tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về di sản văn hóa

Sau một tháng triển khai (từ ngày 25/9 đến 25/10), Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Quảng Ninh năm 2026” đã thu hút gần 92.700 lượt tham gia của khoảng 62.800 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn.

Di tích Chùa Ngọa Vân - nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm tự động của phần mềm và kết quả tổng hợp, chấm điểm giải tập thể theo các tiêu chí tại Thể lệ, Ban Tổ chức ghi nhận gần 12.700 người trả lời đúng toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm. Trong đó, 23 cá nhân đạt kết quả cao tại Cuộc thi.

Đối với giải tập thể, có 6 đơn vị hành chính cấp xã đạt thành tích cao, được đánh giá trên 3 tiêu chí: Tỷ lệ người dự thi hợp lệ so với dân số; số lượng người dự thi hợp lệ; công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi.

Ban Tổ chức đề nghị các cá nhân có tên trong danh sách đạt kết quả cao liên hệ Tổ Thư ký cuộc thi để xác nhận thông tin trước 16 giờ 30 phút ngày 2/11/2026 qua Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp). Thời gian tiếp nhận khiếu nại về kết quả cuộc thi là 3 ngày kể từ ngày công bố kết quả (30/10/2026). Khiếu nại phải được gửi bằng văn bản đến Ban Tổ chức cuộc thi qua Sở Tư pháp.

Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về di sản văn hóa trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; đồng thời nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố.