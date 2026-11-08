Thợ lò tiêu biểu Đỗ Văn Lợi

Gần 20 năm gắn bó với nghề mỏ, anh Đỗ Văn Lợi (SN 1984), Tổ trưởng Tổ sản xuất số 5, Phân xưởng 1 - Thành Công, Công ty Than Hòn Gai - TKV, luôn được đồng nghiệp tin yêu bởi tay nghề vững vàng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc. Với anh Lợi, yêu nghề không chỉ là sự gắn bó với công việc đã chọn, mà còn là nỗ lực làm tốt hơn mỗi ngày, tiếp thêm động lực, trao truyền kinh nghiệm để các thế hệ thợ mỏ tiếp nối vững vàng trên hành trình chinh phục những đường lò sâu.

Anh Đỗ Văn Lợi (bên phải) trong ca sản xuất.

Theo chân anh Lợi xuống hầm lò, chúng tôi càng thấm thía những nhọc nhằn của người thợ mỏ. Trong những đường lò sâu hun hút, ánh đèn lò là nguồn sáng duy nhất soi rõ từng bước chân người thợ. Điều kiện làm việc chật hẹp, vất vả, đòi hỏi mỗi người phải có sức khỏe, sự tập trung, tinh thần kỷ luật, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp. Với anh Lợi, những khó khăn ấy đã trở nên thân thuộc sau gần 20 năm gắn bó với nghề. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, anh Lợi từng bước tích lũy kinh nghiệm, rèn tay nghề và trưởng thành qua từng ca lao động, trở thành tổ trưởng sản xuất được đồng nghiệp tin tưởng.

Anh Đỗ Văn Lợi chia sẻ: “Nghề thợ lò vất vả nhưng thu nhập ổn định giúp tôi chăm lo cho gia đình, nuôi dạy các con. Qua chặng đường gắn bó với nghề, tôi càng thêm yêu công việc mình đã chọn, quý trọng tình cảm anh em đồng nghiệp và thấy vui khi mỗi ca làm việc đều hoàn thành an toàn, đạt kế hoạch. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, làm tốt công việc của mình”.

Anh Đỗ Văn Lợi (bên phải) hướng dẫn, kèm cặp thợ lò trẻ Hoàng Công Nghiên trong ca sản xuất.

Ở vị trí tổ trưởng, anh Lợi luôn chủ động học hỏi, trau dồi chuyên môn, tìm hiểu công nghệ mới và sát sao với từng công đoạn sản xuất. Từ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tế, anh cùng đồng nghiệp nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến kỹ thuật nhằm tháo gỡ, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn lao động. Nhiều sáng kiến do anh đề xuất đã được áp dụng, nhân rộng trong toàn ngành, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tiêu biểu như các sáng kiến: “Dùng thanh sắt V150 để làm thanh trượt kéo thuyền vận chuyển vật tư tại thượng -220/-195V6”; “Dùng tôn và gỗ ván xẻ đóng ghép bậc đi lại ngầm -85/-155 vỉa 6 Bình Minh”; “Dùng tời monoray khí nén kéo thuyền trượt vận tải than đá xén, hạ nền lò song song đầu -140 vỉa 6 Bình Minh”; “Dùng hơi khí nén kết hợp với ống kẽm để thổi phoi lỗ khoan”; “Dùng thượng liên lạc -160/-150 chứa đá quá cỡ Lò chợ -150/-142 V6BM”...

Không chỉ ghi dấu ấn bằng những sáng kiến kỹ thuật, anh Lợi còn góp phần xây dựng tập thể lao động đoàn kết, trách nhiệm. Tổ sản xuất số 5 luôn là một trong những điểm sáng trong phong trào thi đua lao động của Phân xưởng 1 - Thành Công và Công ty Than Hòn Gai. Nổi bật, năm 2025, tổ đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn được giao, thi công thành công nối thông giếng chính và giếng phụ mức -350m trong điều kiện địa chất đặc biệt phức tạp, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220m.

Anh Đỗ Văn Lợi luôn là tấm gương sáng cho thế hệ thợ mỏ trẻ noi theo.

Điều khiến anh Lợi được đồng nghiệp quý trọng còn nằm ở sự tận tình, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kèm cặp với những thợ trẻ, công nhân mới vào nghề. Qua sự hướng dẫn trực tiếp của anh Lợi và những người thợ giàu kinh nghiệm, nhiều công nhân trẻ đã trưởng thành, đạt danh hiệu thợ giỏi xuất sắc cấp công ty và cấp Tập đoàn. “Ngày mới vào nghề, tôi cũng được các anh, các chú đi trước cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng thao tác, từng kinh nghiệm xử lý các tình huống trong hầm lò. Những bài học ấy không có trong giáo trình, mà được đúc kết từ mồ hôi, trải nghiệm qua nhiều năm bám lò. Vì vậy, hôm nay tôi cũng mong truyền lại những gì mình biết cho lớp công nhân trẻ, để các em làm nghề an toàn hơn, tự tin hơn và yêu nghề hơn” - anh Lợi bộc bạch.

Thợ lò Hoàng Công Nghiên, Tổ sản xuất số 5, Phân xưởng 1 - Thành Công, chia sẻ: “Trong công việc, anh Lợi luôn nhiệt tình, gần gũi với anh em, nhất là những người mới vào nghề. Có điều gì chưa biết, chưa thành thạo, chúng tôi đều được anh hướng dẫn tận tình, từ thao tác kỹ thuật, đến cách xử lý những tình huống phát sinh dưới lò. Anh Lợi cũng thường xuyên nhắc nhở chúng tôi phải cẩn thận, tuân thủ nghiêm quy trình an toàn. Nhờ sự chỉ bảo của anh, chúng tôi dần trưởng thành và làm việc tốt hơn”.

Anh Đỗ Văn Lợi (thứ 6, trái sang) được Công ty Than Hòn Gai - TKV biểu dương tấm gương "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ" năm 2026.

Nhiều năm liên tục, anh Đỗ Văn Lợi đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Anh đã vinh dự nhận bằng khen của Bộ Công Thương năm 2017 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2024. Những phần thưởng ấy là sự ghi nhận xứng đáng cho sự nỗ lực, đóng góp của anh Lợi, đồng thời lan tỏa hình ảnh người thợ mỏ TKV trách nhiệm, sáng tạo, luôn phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” trong lao động sản xuất.