Bàn giao 7,6 ha đất, nhận 226 triệu đồng tiền thưởng

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khang, ở khu phố Hà An 1, phường Hà An, vừa bàn giao 7,6 ha đất nuôi trồng thủy sản của gia đình vào sáng 31/8 để phục vụ thi công Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh do Tập đoàn Vingroup đầu tư. Cùng với việc bàn giao đất, gia đình ông Khang được Tập đoàn Vingroup trả thưởng ngoài phương án 226 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Khang nhất trí bàn giao 7,6ha đất nuôi trồng thủy sản của gia đình để phục vụ thi công Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Nằm trong số 80 hộ dân bị ảnh hưởng bởi hợp phần 156 của Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, gia đình ông Nguyễn Văn Khang có diện tích thuộc diện giải phóng mặt bằng lớn. Trước đó, hợp phần 156 vướng đơn thư kiến nghị kéo dài của nhiều hộ dân liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đến nay, trên cơ sở cùng tháo gỡ khó khăn với người dân, chính quyền địa phương thực hiện đúng quy định pháp luật, phần lớn hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã đồng thuận với phương án thu hồi, bồi thường do UBND phường Hà An đưa ra và nhất trí bàn giao diện tích đất của gia đình để phục vụ thi công dự án.

Ông Nguyễn Văn Khang nhận gần 3 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng và trên 220 triệu đồng tiền thưởng

Với gia đình ông Nguyễn Văn Khang, việc bàn giao đất khiến gia đình phải thu hẹp tư liệu sản xuất, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập. Tuy nhiên, với vai trò là đảng viên, ông Khang đã gương mẫu chấp hành, đồng thuận bàn giao đất để phục vụ dự án.

Được biết, tổng diện tích đất tại phường Hà An cần giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh là 3.286,6 ha. Đến thời điểm này, địa phương đã bàn giao cho đơn vị thi công trên 3.070,6 ha; còn 216 ha cần tiếp tục giải phóng mặt bằng và bàn giao.

Về phần diện tích còn lại, ông Dương Văn Thăng, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hà An, cho biết phường Hà An phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 216 ha trong tháng 10 tới, qua đó hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.